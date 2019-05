–¿Qué hace un hombre como usted en un lugar como éste? ¿Por qué ahora ha decidido decir sí a ir en una lista electoral?

–Sencillamente porque me han ofrecido la oportunidad de participar en el proyecto de IU, comparto los valores que defiende la organización, incluso en algún momento anterior fui militante de IU y el modelo de ciudad que defienden es el que yo he defendido en los años en los que he estado en el Movimiento Ciudadano.

–¿Y por qué da el paso precisamente ahora?

–Antes, circunstancias profesionales me lo impedían, pero es que además he decidido dar ahora el paso porque entiendo que el momento actual es más complicaete por la irrupción de esta extrema derecha que va a condicionar muchas ciudades.

–¿Hay que estar dentro del Ayuntamiento para que a uno le hagan caso? Lo digo porque desde el Consejo de Distrito Sur, del que es usted presidente, se redactó un plan integral de desarrollo de esa zona de la ciudad que duerme el sueño de los justos

–Creo que no, creo que la participación ciudadana es un derecho que tenemos los ciudadanos y siempre se ha dicho que la Administración no regala nada, que todo hay que pelearlo y todo hay que lucharlo, lo que pasa es que hay organizaciones como IU que creen en ala participación y otras que no creen en la participación. Todos los proyectos y todos los programas de IU se hacen con la participación de la gente.

–¿Con IU en el gobierno municipal garantiza que ahora sí habrá plan integral?

–Es cierto que el plan se ha presentado con IU en el gobierno municipal, pero si no lleva la implicación de todas las administraciones, el Ayuntamiento sólo no lo podía llevar a cabo, entre otras cosas, porque lo fundamental es el empleo y en política de empleo el Ayuntamiento tiene muy pocas competencias. Además, necesita también la implicaciones de la Universidad, de los agentes sociales y del tejido empresaria.

–¿Se sentiría frustrado si tras otros cuatro años de IU en el gobierno municipal no se hubiera hecho nada al respecto?

–Me sentiría frustrado si no se hubiera hecho nada de eso y si por ejemplo no se inauguran el Polideportivo de la Juventud, el campo de fútbol de San Eulogio y tantas instalaciones deportivas que estamos reivindicando.

–¿Es normal lo de la Normal?

–Respecto a la Normal, lo que no es normal es adjudicar su obra, como se adjudican, a la baja temeraria, lo que provoca que luego las empresas, estas grandes multinacionales, tengan cogidas a las administraciones, van a la baja, se quedan con la obra y luego empiezan a racanear y como son los que tienen la sartén por el mango porque paran la obra...pues luego ocurre lo que ocurre. Con el PP en el gobierno local el asunto de la Normal estaba enmarañado, estaba judicializado y ha sido con la llegada de Pedro García a la Gerencia de Urbanismo cuando se ha desbloqueado. Lo que ocurre es que la sentencia que la da la razón a Urbanismo ha llegado demasiado tarde. Si llega cuatro o cinco meses antes estaríamos hablando de otra normalidad de la Normal.

–¿Qué nota le pondría con respecto a lo hecho en su zona, la zona Sur de la ciudad, al gobierno local del IU y el PSOE?

–Aprobado, nos quedamos ahí

–¿Aprobado?

–Sí, porque se han hecho cosas. Se ha desbloqueado el tema de la Normal de Magisterio, también el del Pabellón de la Juventud, que ha pasado a manos del Ayuntamiento en 2018; además, se han consensuado los proyectos que se van a hacer tanto en SanEulogio como en el Pabellón de la Juventud, cosa que no hizo el PP, que sólo presentó unas maquetas.

–¿Para usted aprobaría con nota alguna de las corporaciones municipales anteriores?

–Ha habido corporaciones a las que sí aprobaría con nota, como por ejemplo a las iniciales de IU, que lo hicieron muy bien.