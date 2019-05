–¿Por qué decide dar el paso de entrar en política?

–He tardado casi un año en decidirme y he dado el paso porque [el candidato del PP a la Alcaldía] José María Bellido ha sabido identificar que soy una persona inquieta y sabe que sea en política o fuera de la política voy a trabajar siempre por la inclusión.

–¿Le costó mucho a José María Bellido convencerle?

–Él me dijo lo que me tenía que decir y no me tuvo que convencer, fui yo el que tuvo que hacer examen de conciencia y vencer el vértigo, que es verdad que lo hay. Hablé con la gente que me rodea, que me quiere y me aconseja...le pregunté si podía ser más útil con él en política que donde estoy ahora...y la conclusión es que sí.

–¿Es consciente de dónde se ha metido?

–Sí, lo soy. Tengo conocidos y amigos que ya están en la esfera política desde hace muchísimo tiempo en un montón de siglas y en un montón de lugares distintos. Sé cómo se las gastan en este ámbito, pero quizás no me he curado de mi idealismo de juventud y creo que todavía se puede llegar a acuerdos por consenso y sacar cosas adelante hablando muchísimo.

–Llega al PP cuando el partido atraviesa un momento difícil...

–Uy, sí, de hecho a mí más que unas siglas, lo que me convence para entrar en política son un nombre y unos apellidos, si no llega a venir de José María Bellido, desde luego no me hubiera convencido el proyecto. Sí, entiendo que no llego en las mejores horas de la formación política y me permite hacerlo también guardando mucho las distancias...le dije que si quería a un independiente iba a tener a un independiente, así que siempre que eso sea así, y por ahora lo está siendo, creo que se puede llevar medianamente bien.

–¿Cree en los milagros?

–Yo no creo en los milagros, pero en casa tengo uno. Hablo de mi hija, que acaba de cumplir siete años, que es un milagro. Si me quedo con lo que nos decían los médicos al principio, no se parece en nada a lo que tenemos ahora en casa dando la bendita guerra.

–Usted es presidente de la Fundación Miaoquehago, una organización que brinda ayuda a niños con problemas de desarrollo infantil a nivel estatal, ¿le falta mucho a esta sociedad para que la inclusión llegue a ser real?

–Sí, pero no vamos por el mal camino. Respecto al avance en inclusión, doy por perdidas un par de generaciones anteriores a la nuestra. ¡Qué se le va a hacer! Era otra manera de pensar. A lo mejor los padres de niños con discapacidad los protegían con exceso de celo y el resto de los mortales, por no molestar, ni se acercaban. Creo que lo estamos haciendo bien ahora.

–¿Cómo de bien se está haciendo ahora?

–Ahora, por ejemplo, nos centramos en la base mínima racional que podemos desde pequeñitos. Algo estaremos haciendo bien cuando trabajando en esa normalidad no se entiende que a mi hija no se le riña por algo que hace mientras que a otros niños de la misma edad por lo mismo sí se les riñe. “Es que ella es más pequeña”, “no, ella tiene la misma edad que yo”, te llegan a decir. Ya estamos haciendo algo bueno. Esa normalidad creo que va a dar sus frutos más pronto que tarde.

–José María Bellido ha anunciado que si llega a la Alcaldía creará una Delegación de Inclusión y que lo pondrá a usted al frente, ¿qué se puede hacer desde el Ayuntamiento por la inclusión?

–Lo primero es darle visibilidad a las personas que necesitan de la inclusión; vale millones, ya no se trata ni de ayudas económicas ni de nada de eso. Hay que darle visibilidad y para ello ir de la mano de colectivos que llevan muchísimo tiempo trabajando en el tema, que conocen mejor que nadie a los beneficiarios y a los usuarios con los que trabajan. A estas personas les está costando un esfuerzo tremendo llegar a ser visibles para allí donde están los fondos, los apoyos y los recursos que necesitan para seguir adelante. Desde luego, con sólo un empujoncito bien dado por parte de las administraciones eso lo van a agradecer bastante.

–¿Aceptaría un posible pacto del PP con Vox y Cs para gobernar la ciudad?

–Creo que es algo que a mí no me corresponde, sobre todo porque estoy fuera de la organización política. No obstante, creo en el consenso, soy un optimista nato y, además, pongo cara y nombre a las personas que se van a sentar allí en el Pleno con nosotros, y es que no me veo llevándole la contraria a ninguno de ellos, porque sé que son sensatos y sé que se pueden sacar cosas entre todos.

–¿Por qué hay que votar el 26-M al PP?

–Porque hoy por hoy tenemos la propuesta más equilibrada. Tenemos gente con una experiencia valiosísima en la gestión pública y valiosísima en la gestión privada. Las otras propuestas que veo son cien por cien de pública o cien por cien de privada. Creo que es arriesgado llegar a un sitio sin saber dónde está el manual de instrucciones.