El velocista británico Nigel Levine, cuatro años suspendido

España y Ucrania se juegan (20:00) en Melilla el primer puesto del Grupo F de la fase de clasificación para el Eurobásket femenino de 2019 en Serbia y Letonia, un campeonato para el que el combinado español ya está clasificado matemáticamente (tras ganar a Holanda por 48-65 en la anterior jornada) y el ucraniano de forma virtual. Con un pleno de cinco triunfos en esta fase, España llega invicta a este encuentro en el Pabellón de Deportes Javier Imbroda, que es el primer partido oficial que el conjunto dirigido por Lucas Mondelo disputará en España después de lograr el bronce en el Mundial de septiembre en Tenerife.

El equipo de Francia sufrió un susto cuando Jo-Wilfried Tsonga, elegido por el capitán Yannick Noah para formar parte del conjunto que disputará contra Croacia la final de la Copa Davis en Lille este fin de semana, se retiró del entrenamiento. Poco después, el entrenador francés, Loic Courteau, tranquilizó a todos al señalar que todo estaba bien y que no había motivo para alarmarse. "Su hombro estaba un poco oxidado y no queríamos correr ningún riesgo, porque él lo había forzado en las últimas fechas. No hay nada de qué preocuparse", dijo Courteau.

El velocista británico Nigel Levine, miembro del equipo de su país que ganó la medalla de oro en el relevo 4x400 metros de los Campeonatos de Europa en pista cubierta y al aire libre, ha sido apartado de toda actividad deportiva durante cuatro años al haber dado positivo en una prueba antidopaje.

Según UK Anti-Doping, Nigel Levine, de 29 años de edad, ha dado positivo por clenbuterol, un medicamento para el asma, tras una prueba fuera de competición realizada el 24 de noviembre de 2017. Ya fue suspendido provisionalmente en diciembre pasado.

Levine también formó parte del equipo de relevos de 4x400 metros de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

En el Campeonato Europeo de 2012 se colgó la medalla de plata en los relevos 4x400 metros con un tiempo de 3:01.56 segundos. Los británicos sólo fueron superados por Bélgica y entraron por delante de Alemania, siendo sus compañeros de equipo Conrad Williams, Robert Tobin y Richard Buck.

El velocista no ha corrido desde que se fracturó la pelvis en un accidente de moto en Tenerife en enero de 2017, en el que también se vio implicado su compatriota James Ellington.