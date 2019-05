Un borrón imperdonable del Puente Genil en su visita al Betis Deportivo (7-1)

El Salerm Puente Genil salió goleado con contundencia de su visista al Betis Deportivo (7-1), en un partido en el que se dejó notar desde el pitido inicial que el cuadro pontano no se jugaba absolutamente nada, mientras que los béticos necesitaban el triunfo para seguir dependiendo de sí mismos para disputar el play off de ascenso.

El filial verdiblanco, con la moral de los tres triunfos consecutivos con los que llegaba al duelo, arrancó con fuerza, consciente de que no podía fallar tras la victoria el sábado de Los Barrios. Y no tardó en romper la igualdad en el marcador, tras una buena parada de Cristian ante Iván Navarro a los tres minutos. Pero acto seguido, el atacante no falló y con un libre directo daba la ventaja al Betis Deportivo.

El cuadro local no bajó la intensidad y continuó creando peligro sobre el portal pontanense. Aunque pudo ampliar diferencias en un cabezazo de Álex, a la salida de un córner, el segundo gol llegó pasado el cuarto de hora. Raúl aprovechó un error visitante en la salida de balón para recuperar y batir de nuevo a Cristian.

El Salerm tuvo la opción de meterse en el partido instantes después con un penalti por manos de Edgar, pero Carlos Marín adivinó la dirección del disparo de Alberto Castro. De inmediato, otra vez Raúl hizo bueno un pase interior de Meléndez para anotar el tercer tanto bético. E incluso la brecha pudo ser mayor al descanso si Nané acierta en el lanzamiento de una pena máxima. El que sí acertó fue Yona, que acortó diferencias justo antes del asueto.

La herida crece tras el intermedio

Tras la reanudación se repitió el guion inicial. Fuerte salida bética y, con solo dos minutos de juego, tras una penetración de Abreu, Meléndez mandó el balón a la red. No reaccionaron los pontanenses y el Betis Deportivo continuó mostrándose ambicioso. Tras encontrarse Nané con la madera, Iván Navarro marcó dos goles en apenas cuatro minutos. El primero, empalando un centro de Raúl; y el segundo prácticamente a puerta vacía tras una asistencia de Nané.

El Betis Deportivo bajó su ritmo, aunque impidiendo los ataques visitantes, lo que no impidió a Robert cerrar la escandalosa goleada ya camino del minuto 90.

Ficha técnica:

Betis Deportivo: Carlos Marín; Altamirano (Robert, 65’), Julio Alonso, Edgar, Paul (Abreu, 47’), Álex Sánchez, Iván Navarro, Ismael (Rodrigo, 52’), Raúl, Meléndez y Nané.

Salerm Puente Genil: Cristian; Pato, Álvaro Pérez, Edu Chía, Manolo Cano, Yona, Salva Vegas (Alejo, 70’), Isco, Adri (Ganfornina, 46’), Ismael y Alberto Castro (Luque, 67’).

Goles: 1-0 (5’) Iván Navarro. 2-0 (18’) Raúl. 3-0 (33’) Raúl. 3-1 (42’) Yona. 4-1 (47’) Meléndez. 5-1 (59’) Iván Navarro. 6-1 (63’) Iván Navarro. 7-1 (86’) Robert.

Árbitro: Alonso Ramírez (gaditano). Amonestó al visitante Álvaro Pérez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 41 en Tercera División jugado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.