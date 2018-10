La saga de los Puertas hace historia

El Montilla Córdoba Triatlón hizo ayer historia en el Campeonato de Europa Multideporte, concretamente en la prueba de duatlón cross, donde Camilo Puertas consiguió la medalla de plata en la categoría élite y su hermano Nicolás se subió a lo más alto del podio en la categoría júnior. El mágico día de competición para el club cordobés lo completó Juan Carlos Nieto, que también conquistó el oro en su categoría, la que agrupa a los atletas de entre 35 y 39 años.

En la que era su primera gran prueba en duatlón -ya que normalmente compite en triatlón- Camilo Puertas cumplió con los pronósticos que le señalaban como uno de los hombres a seguir y se subió al segundo cajón del podio gracias a un tiempo final de 1:20:44. El belga Tim Van Hemel se anotó el triunfo en la categoría élite con un tiempo de 1:19:48. El podio lo cerró austríaco Andreas Silberbauer, que registró un crono en meta de 1:20:57.

El Montilla Córdoba Triatlón sumó también el oro de Juan Carlos Nieto en 35-39 años

"Ahora mismo estoy que no me lo creo. He venido con muchas ganas para hacer una buena carrera pero no me esperaba este resultado. Ya me doy con un canto en los dientes con todo lo que he hecho, estoy muy satisfecho", expresó Camilo Puertas tras saberse subcampeón de Europa.

Pero esa alegría era sólo el comienzo, pues Nicolás Puertas iba a elevar la gesta de su hermano para llevarse el triunfo en categoría júnior. Nicolás registró un tiempo de 53:25 y se impuso al checo Petr Velisek (53:51) y a Alfonso Izquierdo (54:19).

La fiesta no pudo ser completa porque Ángel, el menor de la saga Puertas, finalizó en quinta posición con un tiempo de 55:47 pero llegó a liderar la prueba durante gran parte de ella, hasta que cometió un error en el segmento de bicicleta y se vio relegado.

El Montilla Córdoba Triatlón cerró su jornada mágica con la medalla de oro que consiguió Juan Carlos Nieto en la categoría para atletas de 35 a 39 años de estos Europeos. Esa fue la guinda a un día que será complicado de olvidar para el club cordobés.