De las risas iniciales al llanto del final

El Córdoba llevaba tres visitas consecutivas sin perder en El Sadar, pero esta temporada se presentaba en Pamplona con su casillero de puntos a domicilio a cero. Una de las dos rachas se rompería... y la que quebró fue la positiva. Los blanquiverdes volvieron a caer fuera de casa y lo hicieron recibiendo otra vez tres tantos, para un balance global de 21 en el campeonato y 13 en cuatro desplazamientos. Con esos números, está claro que es imposible llevarse una alegría, lo que no termina de mermar la ilusión de los aficionados cordobesistas, que con el empuje de la catalana peña Sangre Blanquiverde y desafiando cientos de kilómetros, estuvieron también presentes en la batalla ante Osasuna. Una cita que sirvió de reencuentros, como los de Xisco y Miguel de las Cuevas con sus ex equipos, y que no olvidó el recuerdo a las víctimas de las riadas de Mallorca y el que fuera delegado del Nàstic de Tarragona. Todo en una previa que fue mucho más plácida que el final del encuentro...