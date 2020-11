El grito liberador de los jugadores del Córdoba Patrimonio de la Humanidad al final del partido hablaba por sí solo. El conjunto blanquiverde sumó una victoria fundamental ante el Fútbol Emotion Zaragoza, que le sirve para recuperar el buen camino tras una mala racha de resultados que había colocado al equipo en la peligrosa plaza de promoción de ascenso. Tras una primera parte muy nivelada, los de Josan González se soltaron en el segundo acto y desnivelaron el marcador a su favor con total merecimiento, fruto del gran trabajo defensivo y del liderazgo de Saura y Jesulito en ataque.

El nerviosismo en ambos bandos marcó un inicio loco de partido, en el que el balón viajaba de una portería a otra sin descanso, con una considerable caraja inicial de los de Josan, que se llevaron un par de sustos en apenas el primer minuto de juego. A esos intentos del rival respondió rápido el equipo cordobés y Saura tuvo la mejor ocasión de la primera parte con un disparo potente que se estrelló en el larguero de la meta de Iván Bernad. Zequi, en el rechazo, se topó con el meta de los maños.

Con ambos equipos ya más asentados en la pista tras una tregua de un par de minutos, el ritmo frenético regresó a la pista y el Zaragoza se pudo adelantar en un mano a mano que Óscar Villanueva desaprovechó, merced a un leve desvió de Prieto que envió el balón al poste de su meta.

La intranquilidad por los intentos del rival impidió al Córdoba Patrimonio soltarse completamente. En todo el primer acto no se vio a los de Josan González realmente cómodos sobre la pista. Eso no quiere decir que no tuvieran ocasiones para desnivelar el marcador. En el ecuador de la primera parte, Jesús Rodríguez sorprendió a todos en un saque de esquina. También a Saura, que con la portería vacía y el meta vencido, no acertó a empujar a gol la pelota.

Esa oportunidad animó al Córdoba Futsal, que mejoró notablemente cuando Jesulito y Ricardo Mayor se juntaron en pista. El gaditano puso vértigo al ataque y el murciano el temple defensivo y acertadas incorporaciones, como la que protagonizó en el minuto 11 y que no supo aprovechar Pablo del Moral a bocajarro. En el carrusel de oportunidades para los locales también tuvo protagonismo Shimizu, al que Zequi dejó solo con un gran pase a la espalda del cierre maño, pero el japonés disparó alto.

En los mejores minutos del cuadro cordobés en el partido, Koseky tuvo también otra ocasión franca ante el meta rival, pero no logró perfilarse bien para definir y su disparó lo repelió Iván Bernad. El mayor volumen de ocasiones por parte de los de Josan González no fue impedimento para que el Fútbol Emotion Zaragoza rozara el gol antes del descanso, con un disparo de Hernani que Jesús Rodríguez frenó en línea de gol, en una jugada en la que los maños pidieron el tanto.

Al igual que en el primer tiempo, el Zaragoza salió mejor al segundo acto y ahondó en esa sensación de inseguridad de los locales, más con acercamientos tímidos que con ocasiones concretas. Porque el gol empezó a rondarlo el Córdoba Futsal ya con una claridad desesperante. Shimizu avisó en el minuto 24 con un disparo a la media vuelta que repelió Iván Bernad.

Solo fue la primera de un carrusel de llegadas del equipo local, porque acto seguido Koseky no acertó a batir al meta en un remate en el área chica tras otro intento de Ricardo Mayor. Un minuto más tarde, en el 27, de nuevo Koseky y también Shimizu se toparon con Bernad en una vertiginosa contra.

Fueron sin duda los mejores minutos en el partido del Córdoba Patrimonio, que asentó su dominio con otra rápida salida de Saura, que Jesulito no acertó a rematar en boca de gol. Solo la falta de precisión en el último pase y la entrega defensiva de los maños impidieron que el equipo de Josan González se adelantara en el marcador cuando más lo merecía.

Acosados por el Córdoba Futsal, los maños trataron de rehacerse con alguna contra rápida, pero encontraron firmeza en las intervenciones de Alfonso Prieto. Como respuesta, el equipo blanquiverde siguió con su asedio, esta vez con Pablo del Moral y Saura como percutores, ante un Iván Bernad crecido y seguro bajo palos. Pese a ello, la tendencia del partido invitaba a pensar que sería cuestión de tiempo que llegara el gol local. Fue en el 36, cuando Saura se fabricó el primer disparo con nitidez que se coló entre las piernas de Bernad.

La desventaja en el marcador obligó al Zaragoza a arriesgar con el juego de cinco en ataque, lo que llevó el vértigo al partido en los últimos tres minutos y medio. El equipo blanquiverde apretó los dientes y salvó los dos primeros ataques del conjunto maño. Al tercero, el cuadro cordobés aprovechó un rechazo de Prieto para salir rápido al contragolpe y Jesulito sentenció el choque. Con menos de un minuto por jugar, aún hubo tiempo para que Alfonso Prieto cerrara su buen partido con otra gran intervención. Un broche de oro para un triunfo liberador para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Ficha técnica

2 - Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad: Prieto; Jesús Rodríguez, Jesulito, Zequi y Saura -cinco inicial-, Boyos, Shimizu, Manu Leal, Koseky, Pablo del Moral, Ricardo Mayor, Joaqui, Cordero y Víctor.

0 - Fútbol Emotion Zaragoza: Iván Bernad; Adri Ortego, Eloy Rojas, Jamur y Juanqui -cinco inicial- Óscar Villanueva, Javi Alonso, Richi Felipe, Tetamar, Ángel Gascón, Ernani, Alberto Inés y Dani Álvarez.

Goles: 1-0 (36') Saura. 2-0 (38') Jesulito.

Árbitros: Cidoncha Cortés y Salomé Vizuete (colegio extremeño). Amonestaron a los visitantes Óscar Villanueva y Jamur.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de liga en Primera División, disputado en Vista Alegre a puerta cerrada.