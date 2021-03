El Córdoba Futsal rescata un valioso punto ante el Burela (2-2)

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad sigue sumando. Y esa es la mejor noticia por cuanto la salvación se ve cada vez un poco más cerca para los blanquiverdes, que firmaron tablas en su visita al Burela, en un partido que pudo Zequi empató al final. El tanto del gaditano hizo justicia al buen partido de los de Josan González, que bordaron el juego en la primera parte, y que se vieron excesivamente penalizados por un par de errores defensivos.

Porque en el duelo entre dos aspirantes a la permanencia, el mayor acierto de los locales en el primer acto estuvo a punto de dar al traste con las opciones de sumar algo positivo por tercera jornada consecutiva para el Córdoba Futsal. El Burela aprovechó sus dos únicas ocasiones del primer tiempo para adelantarse en el marcador, aunque los gallegos tampoco hubieran merecido el castigo de la derrota, que bien pudo llegar en el último suspiro, con una clara ocasión de Jesulito.

De inicio, y pese a la importancia del choque para ambos equipos, el conjunto blanquiverde se mostró mucho más asentado y con confianza. Saura tuvo las primeras ocasiones para los visitantes nada más arrancar el partido, exhibiendo todo su catálogo de recursos. A la media vuelta, culminando un saque de esquina y ganando la posición de espaldas. Tres ocasiones clara para el pívot murciano a las que el cuadro naranja contestó con una contra que abortó Prieto ante Álex Diz.

El ritmo del partido lo ponía el Córdoba Patrimonio y las mejores ocasiones también. Antes del ecuador de la primera parte, Ricardo Mayor robó en campo propio y finalizó con un disparo potente el contragolpe, pero se topó con la intervención de Edu. Cuando más sufrían los lucenses, una buena jugada colectiva y la pasividad defensiva del equipo cordobés permitió a Pitero hacer el primer gol, después de una gran combinación entre David Pazos y Lucho, que habilitó a su compañero para que empujara el balón a placer.

Lejos de venirse abajo, el Córdoba Patrimonio siguió marcando el ritmo del partido y no tardó en igualar la contienda. Zequi avisó con un disparo ante Edu que el meta sacó a bocajarro. En la siguiente acción, Jesulito amagó ante su par, lo dejó atrás y sacó un zurdazo que el meta local no pudo ver hasta que ya estaba dentro. La magia del gaditano volvía a desatascar a los suyos en ataque.

Pese a ello, otra vez con el partido dominado, el equipo cordobés se complicó la vida con otro error en pista propia. Ricardo Mayor se trabó al intentar salir jugando y los burelenses aprovecharon la recuperación para triangular con velocidad, en otra brillante acción que culminó Iago Míguez en boca de gol.

Antes del descanso, el conjunto blanquiverde tuvo una ocasión inmejorable para nivelar la contienda, pero Shimizu falló de manera incomprensible su remate en una contra en la que Edu ya estaba batido. Sin tiempo para recuperarse de ese error, el nipón se encontró en el córner forzado solo dentro del área pero su remate se marchó alto.

Una segunda parte muy diferente

El guion del partido varió de manera radical en la segunda parte, con el Burela más dominador y acumulando ocasiones. Apareció entonces Prieto para mantener a su equipo con vida, porque David Pazos contó con dos clarísimas ocasiones que desbarató el meta madrileño. Los de Josan González capearon el temporal de la mejor manera posible, sin renunciar al ataque. Shimizu y Zequi gozaron de dos buenas ocasiones, pero la falta de pegada en tierras gallegas parecía dar al traste con cualquier opción de puntuar de los blanquiverdes.

El duelo bien pudo quedar sentenciado a cinco minutos del final, cuando una pérdida de Jesulito en campo propio dejó a Matamoros y Lucho solos ante Prieto. El meta blanquiverde salvó a su equipo con una doble intervención. Y el Burela terminó por pagar muy caro ese error, porque en el minuto 37 Zequi volvió a hacer de las suyas en la presión, para birlarle el balón a Lucho y batir a Edu entre las piernas.

El duelo todavía reservaba una última opción para el cuadro blanquiverde. A falta de 30 segundos, con ambos equipos mostrando respeto y dando por bueno el empate, Josan González fue valiente y ordenó el juego de cinco. La larga acción del conjunto cordobés la culminó al final Jesulito, con un disparo potente que repelió Edu, evitando el premio gordo para el Córdoba Patrimonio y haciendo justicia con dos equipos que por lo exhibido debería atar la permanencia sin muchos apuros.

Ficha técnica

2 - Burela: Edu, David Pazos, Renato, Quintela y Álex Diz -cinco inicial- Nito, Lucho, Iago Míguez, Pitero, Javi Rodríguez, Matamoros, Giasson, Kaluza y Bruno.

2 - Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Prieto; Jesús Rodríguez, Caio César, Saura y Boyos -cinco inicial- Jesulito, Shimizu, Manu Leal, Pablo del Moral, Zequi, Ricardo Mayor, Cordero, Lucas Perin y Cristian Ramos.

Goles: 1-0 (10') Pitero. 1-1 (10') Jesulito. 2-1 (15') Iago Míguez. 2-2 (37') Zequi.

Árbitros: Hevia Campa y Gallo Suárez (asturianos). Amonestaron al local Iago Míguez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 19 en la Primera División de fútbol sala, disputado en el Pabellón Municipal Vista Alegre de Burela.