Una renovada España busca dar la talla en Córdoba frente a Suecia

La selección española regresa a Córdoba 13 años después para arrancar su preparación de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Lo hará frente a la potente Suecia, a la que nunca ha ganado el cuadro nacional, en El Arcángel. Con la mirada puesta por la afición en la cordobesa Rocío Gálvez, que disputará su primer partido internacional en su ciudad, las de Jorge Vilda, en plena reconstrucción, buscan dar la talla ante la subcampeona de la pasada Eurocopa.

España arranca una nueva era. En la lista facilitada por Jorge Vilda no están Sandra Paños, Lola Gallardo, Ainhoa Vicente Moraza, Andrea Pereira, Laia Aleixandri, Mapi León, Leila Ouahabi, Ona Batlle, Patri Guijarro, Lucía García, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi, que fueron las quince que hace unos días mandaron un correo a la RFEF solicitando no ser convocadas hasta que no cambien ciertas "situaciones que afectan al estado emocional, personal y de rendimiento".

Tanto Jorge Vilda como las jugadoras presentes en esta concentración para las citas frente a Suecia de este viernes y ante Estados Unidos del próximo martes en Pamplona se centran en el presente y en el futuro. No miran al pasado ni a lo ocurrido recientemente en una selección que busca nuevos aires para intentar dar la talla en el próximo Mundial.

Dentro de las 23 jugadoras citadas, la gran atracción es la presencia de Rocío Gálvez, que portará el dorsal 4. La zaguera cordobesa disputará su primer partido como internacional en su casa. Tras salir del extinto Deportivo Córdoba, pasó por el Atlético de Madrid, el Betis y el Levante antes de recalar en el Real Madrid, en el que ha arrancado este curso su segundo año en la casa blanca.

Córdoba vuelve a contar con la selección nacional femenina, que ya pisó El Arcángel el 24 de octubre de 2009. Ese choque fue valedero para la fase clasificatoria del Campeonato del Mundo de Alemania 2011. El combinado español se impuso ante la presencia de unos 2.000 espectadores en el coliseo ribereño al austríaco por 2-0 gracias a los goles de Sonia Bermúdez y de Adriana.

Ahora es una nueva era para una España que tiene una buena oportunidad para ver en acción a jugadoras que han sido menos habituales durante las últimas convocatorias. De hecho, pueden ser hasta seis las que debuten con el combinado nacional en este parada internacional. Será pues una buena prueba de fuego para saber cómo está España de fondo de armario ante una selección de gran nivel, un combinado sueco que tiene un enorme potencial.