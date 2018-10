Con reacción pero sin tino

El Séneca no pudo obtener nada positivo ante el Betis en un choque que se rompió en el inicio. El conjunto rojinegro, con presión alta y ritmo intenso, taponó los espacios a un rival que utilizó el juego directo. Raúl, tras un balón largo, inauguró el marcador, pero los locales reaccionaron y, tras un disparo de Gerard al palo, Caba puso la igualada. El Séneca no cambió el guion y Jesús pudo remontar, pero fue el Betis el que no falló. Hasta el final, los rojinegros tuvieron ocasiones para dar la vuelta al choque, pero no acertaron. Incluso en la última jugada del partido, Miguel acarició el empate.