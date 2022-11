Una reacción contundente: las claves de la mejoría del Córdoba Futsal

La reacción del Córdoba Patrimonio de la Humanidad es ya toda una realidad. Los blanquiverdes sumaron un punto en su visita al Industrias Santa Coloma para encadenar cinco semanas muy positivas, en las que han añadido a su casillero 10 puntos de 15 posibles. Un bagaje suculento que ha permitido al equipo entrenado por Josan González poner tierra de por medio con la zona de descenso y empezar a mirar ya hacia retos mucho más ambiciosos.

Para esas metas estaba construido este Córdoba Patrimonio que arrancó la temporada de manera tan dubitativa. De hecho, en las primeras cinco jornadas, el cuadro cordobés se ancló en los puestos de descenso merced a sus malos resultados. Dos puntos de 15 posibles fue el bagaje de las primeras cinco semanas de campeonato, algo que hizo que las dudas sobrevolaran sobre el equipo de Vista Alegre, junto en el curso en el que la permanencia parecía ya un objetivo asimilado y se miraba a ilusiones mayores.

Al margen de los problemas que el equipo presentó en el juego, al Córdoba Futsal le influyó también de manera importante los impedimentos para contar con toda su plantilla. Las lesiones fueron un lastre durante el arranque del campeonato, con jugadores importantes como Pablo del Moral, Zequi o Jesulito acumulando ausencias o jugando muy por debajo de su mejor condición.

A ello, además, hay que sumar los problemas burocráticos con los jugadores extracomunitarios. Álex Viana se perdió varias semanas de competición al tener que regresar a Brasil para renovar su visado, después de su primer año en España. Esos trámites se alargaron más de la cuenta y privaron a Josan González de uno de sus principales goleadores. El tedio de tener que cumplimentar largos trámites administrativos también ha tenido recientemente a Lucas Perin en su país, aunque el ala-pívot ya pudo reintegrarse al equipo de cara al partido del pasado viernes ante el Industrias Santa Coloma.

La plantilla, por fin al completo

De hecho, ese encuentro ante el Industrias fue la primera ocasión en toda la temporada en la que Josan González pudo contar con su plantilla al completo. El técnico de Puente Genil quiso agradecer tras el duelo el trabajo de su cuerpo técnico y de los servicios médicos para facilitar que, de manera progresiva, la plantilla superara los contratiempos con los que arrancó el curso. Durante semanas, el pontanense tuvo que tirar de jóvenes del filial para completar sus convocatorias. Eso sí, lo hizo siempre sin escudarse en la ausencias cuando los resultados no llegaban. Algo que habla muy bien del técnico cordobés.

Ahora, con 12 puntos en el casillero y habiendo alejado el nerviosismo de verse en una zona de descenso que no era el hábitat esperado, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad afronta un tramo final del 2022 en el que tiene por delante cinco partidos, dos como local y tres como visitante.

Ese tramo de la competición debe servir a los blanquiverdes para reafirmar su progreso constante y para intentar asaltar la zona de play off, que ahora mismo está a un solo punto de distancia, en una liga igualada y que todavía no se ha fragmentado. Estar entre los ocho primeros al término de este 2022, que también marcará el fin de la primera vuelta, daría al Córdoba Patrimonio para meterse también en la Copa de España. Retos ilusionantes y realistas para un equipo que sufrió al principio pero que ha despegado por fin y ahora no quiere parar.