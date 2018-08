A punto para el desenlace

Parece que el viento se va acabando conforme pasan los días en la bahía de Palma, si bien es puntual a la cita diaria, tanto a la hora, sobre las 13:00, como a la dirección sur-sureste, y a la velocidad sobre los seis nudos. Pero, tal y cómo se barruntaba el miércoles, poco a poco fue perdiendo fuerza. De hecho, en la segunda manga de ayer apenas se llegó a los diez nudos. Consecuencia de este parte meteorológico es que la flota estuvo estado mucho mas igualada.

En la clase ORC 2, el Antonio Banderas Desing continua líder tras conseguir dos inapelables victorias en las dos regatas disputadas del tipo barlovento-sotavento. Con estos resultados, el barco malagueño que lidera Javier Banderas y que cuenta con Dani Cuevas al timón suma 16 puntos, siendo el segundo el Carmen Elite Sails de Cartagena, con 22. En el tercer puesto están empatados el Modul y el Red Eléctrica, ambos con 23. A esta clase sólo le quedan por navegar dos recorridos del tipo barlovento-sotavento.

Uno de los grandes perdedores en la jornada fue el Estrella Damm, ya que, si bien sigue líder. la ventaja con su máximo rival, el Rats On Fire, bajó de los cuatro puntos del miércoles a los dos de ayer. He aquí un claro ejemplo de barco perjudicado, Estrella Damm, y beneficiado, el Rats On Fire, por las condiciones meteorológicas del día.

Con tan escaso margen de puntos afrontaran ambos hoy la regata larga (25 millas), aunque podrían descartarse un posible mal resultado en esa prueba. Ya están tan igualados que sólo el mayor numero de primeros resolvería un posible empate, pero realmente donde se va a decidir todo es en las dos pruebas de mañana, en las que la flota de la clase ORC 1 deberá navegar al menos uno de los dos recorridos barlovento-sotavento que quedan pendientes.

A propósito de esto se manifestó el onubense Ricardo Terrades: "No va a ser nada fácil lo que nos queda por delante. El Rats es un equipazo muy duro de batir, navegan muy bien y quedan dos días de regata y tres pruebas".

En la clase ORC, el Brujo del RCN de Cádiz, que cuenta con Federico Linares como armador y patrón, fue listo y aprovechó que el viento era el suyo, pues tras conseguir un primero y un tercero se subió al tercer cajón del podio, con serias posibilidades de aspirar al segundo e incluso al primero tras el descarte, ya que al navegarse ocho de las nueve pruebas programadas entran en acción. De momento, el L'Immens es primero con 11 puntos y el Tanit IV, segundo con 23.

No pinta bien para los andaluces. Pepequín Orbaneja y sus chicos siguen siendo irregulares, ya que a un undécimo puesto en la primera prueba del día, le siguió una victoria en la segunda. En estos momentos, y a falta de tan sólo dos días de regatas, su Les Roches Clinique La Prairie subió al quinto puesto de la general con un total de 33 puntos. Lo malo es que ya tiene un 17 parcial, del segundo día, como peor resultado para el descarte.

Por último, cabe destacar que no fue el mejor día para la Familia Real. El Swan 50 del Rey, el Aifos 500, bajó al sexto lugar de la clasificación con un total de 30 puntos. Y el barco de su hermana, la Infanta Elena -el 6M FI ITIA- fue descalificado por un abordaje con otro contrincante.