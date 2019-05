Mala jornada para el Puente Genil y el Ciudad de Lucena en Tercera División

No resultó buena la jornada para los dos equipos cordobeses que quedaban por jugar en la cuadragésima etapa en el Grupo X de Tercera División. El Córdoba B derrotó al Espeleño (5-1) el pasado miércoles, con lo que se mantiene en la pugna por alcanzar una de las cuatro plazas que dan opción a disputar el play off. Y para completar la jornada, el Salerm Puente Genil cayó derrotado (1-3) frente al Ceuta, mientras que el Ciudad de Lucena no pudo pasar del empate (2-2) ante el Conil, aunque tanto pontanos como aracelitanos ya llegaron a esta jornada con el objetivo de la permanencia certficado.

Derrota polémica en el 'Polinario'

Demasiado castigo infligió el Ceuta al Salerm Puente Genil en un partido parejo e igualado que los pontanenses controlaron con solvencia durante la segunda parte, pero que acabó decidiéndose con dos decisiones arbitrales que beneficiaron al conjunto ceutí, una circunstancia que equilibró la balanza y dio alas al cuadro entrenado por Juan Ramón Martín, para ajusticiar a los locales en el tiempo añadido, llevándose de esta forma tres puntos muy importantes en su pelea por continuar en la zona noble de la clasificación.

Desde el principio se vio un partido poco vistoso, con los dos equipos tratando de jugar en muy poco espacio, algo que generó demasiadas imprecisiones. El Salerm tuvo sus mejores oportunidades en un remate cruzado de Edu Chía antes del cuarto de hora y en un disparo de Ismael desde la frontal que atajó Fermín. Por su parte, el Ceuta lo intentó con un chut que Dani Guerrero envió a las nubes y, posteriormente, con un gran remate de cabeza de Jalid que obligó a Cristian a emplearse a fondo para evitar el tanto.

Con el 0-0 tocaba mover ficha, y dado el escaso peligro que generaba el cuadro caballa, el Salerm dio un paso adelante. El primer aviso lo dio Salva Vegas con un tiro lateral que atajó el meta visitante, pero a la hora de partido los rojinegros no perdonaron. Ismael combinó con Alberto Castro y el buen disparo del delantero encontró la respuesta de Fermín, quedando el balón muerto a los pies de Manolo Cano que anotó el 1-0 a puerta vacía.

El gol llevó el nerviosismo al cuadro ceutí, que veía como pasaban los minutos y no era capaz de hincarle el diente a los pontanenses. Sin embargo, a falta de once minutos, el árbitro le perdonó la roja a Chakir por un claro derribo a Ismael cuando este se marchaba en solitario a la portería visitante, y poco después daba validez a un tanto de David Camps, en una jugada cuanto menos dudosa, donde los locales reclamaron fuera de juego del delantero.

Con el 1-1 y el público enfadadísimo con el colegido, en el minuto 90 un soberbio zapatazo de Ismael Maruja desde fuera del área puso en ventaja a los ceutíes, que, con el Salerm jugando a la desesperada en pos del empate, acabaron cerrando el marcador en el añadido en una nueva acción del delantero, que se zafó de dos defensas para batir a Cristian.

Ficha técnica

Salerm Puente Genil: Cristian; Manolo Cano, Edu Chía, Álvaro Pérez, Pato (Alejo, 80’), Nacho, Yona, Isco (Ganfornina, 69’), Ismael, Salva Vegas (Luque, 86’) y Alberto Castro.

Ceuta: Fermín; Segura (Prieto, 62’), Jalid. Dani Guerrero (David Camps, 72’), Víctor, Sufian, Williams, Migue. Chakir, David Castro y Wily (Ismael Maruja, 60’).

Goles: 1-0 (61’) Manoilo Cano. 1-1 (84’) David Camps. 1-2 (89’) Ismael Maruja. 1-3 (93’) Ismael Maruja.

Árbitro: Ferreras Macías (onubense). Amonestó a los jugadores locales Álvaro Pérez, Ismael y Alberto Castro; y a los visitantes Chakir, David Castro y Víctor.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 40 en el Grupo X de Tercera División disputado en el Manuel Polinairo 'Poli'

Empate insuficiente para variar la dinámica

El Ciudad de Lucena no pudo pasar del empate ante el Conil (2-2) y acumula ya cinco jornadas sin ganar, con dos empates y tres derrotas.

Los de Diego Caro se encontraron desde primera hora con un equipo que buscaba sumar a toda costa para mantenerse fuera del descenso y que se puso por delante en el marcador por dos veces. Los lucentinos pusieron toda la carne en el asador y en el tramo final les sonrió la suerte, logrando la igualada con un gol en propia puerta.

Ficha técnica

Ciudad de Lucena: Molero; Manolo León, Ale Rivero, Iván Henares, Manu Reina, Diego (Quique Roldán, 75’), Mario Ruiz, Núñez, Marwan, Germán y Álvaro Torralbo (Edu Cabana, 75’).

Conil: Adrián López; Pablo Ureba, David León, Rubén, Cortijo, Mario García (Orihuela, 67’), Zeki (Cornejo, 85’), Mario Sánchez, Expósito, Juanca (Javi Navarro, 87’) y Cuenca.

Goles: 0-1 (31’) Mario Sánchez. 1-1 (50’) Germán, de penalti. 1-2 (74’) Expósito. 2-2 (78’) Cortijo, en propia puerta.

Árbitro: Manchón Muñoz (sevillano). Amonestó al local Ale Rivero; y al visitante Mario García. Expulsó al local Henares (70’).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 40 en el Grupo X de Tercera División disputado en el Ciudad de Lucena.