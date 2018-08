Tras las pruebas, llega la hora de la verdad

Los cuatro equipos cordobeses que forman parte del Grupo X de Tercera División arrancan hoy de forma oficial la temporada con la disputa de la primera jornada de una competición que presenta varias novedades importantes. De un lado, al contar con 22 conjuntos -grupo supernumerario-, la categoría tendrá un calendario maratoniano y, en principio, cinco plazas de descenso, contando con las habituales cuatro de play off para intentar dar el salto a Segunda B. Un objetivo, a priori ambicioso, para el recién descendido Córdoba B, y los tres que repiten del pasado ejercicio: Puente Genil, Ciudad de Lucena y Espeleño.

El plato fuerte para los equipos de la provincia en el estreno liguero llega con el derbi que el Salerm Puente Genil y el Espeleño disputarán en el Manuel Polinario, Poli. Primer duelo cordobés de la temporada que, en las dos últimas campañas, finalizó con triunfo visitante.

Diez caras nuevas tiene la entidad pontana, uno de los equipos cordobeses que menos ha remodelado su plantilla, manteniendo el bloque que el pasado curso tan buenos resultados cosechó, pero al que ha dado un salto importante de calidad y competitividad. Para conjuntar, acoplar e inculcar sistemas y modelos de juego, los de Puente Genil disputaron un total de ocho partidos de pretemporada, saldados con cuatro triunfos, un empate y tres derrotas. Fútbol ofensivo sin olvidar la solidez defensiva es la carta de presentación de los equipos dirigidos por Juanmi Puentenueva, y eso es lo que ha tratado de imprimir el técnico, que contará para el debut con la baja de Alberto Castro.

El Espeleño, por su parte, llega al inicio liguero con 16 nuevos fichajes en sus filas, además de un técnico también nuevo como es Salva Serrano, que ha dispuesto de ocho partidos de preparación para conjuntar a un equipo en el que no podrán estar por lesión ni Cristian ni Ángel Montero, un ex de la escuadra rojilla que no podrá vivir un reencuentro como el de sus compañeros Antonio Lucena y el meta Mario Ramírez. Mientras, la portería local podría estar defendida por el que fuera meta del Espeleño la pasada campaña, Javi Romero.

En Lucena, el nuevo Ciudad llega al arranque liguero después de siete partidos de preparación que ha saldado con un balance de cinco triunfos, un empate y una sola derrota, partidos en los que el técnico Diego Caro ha tratado que sus jugadores asimilen su estilo de juego y logren una compenetración importante. No en vano, los lucentinos presentan 19 caras nuevas. Enfrente estará el Cádiz B, campeón la pasada campaña. Para este duelo, Caro no podrá contar con Sufián, que arrastra una sanción de dos partidos, ni con el último fichaje, el meta Sillero, que aún no ha podido ser inscrito.

Por último, el Córdoba B, que jugará como local en el Municipal de Montilla, recibe a uno de los clásicos de la categoría, Los Barrios. Para este primer compromiso, el técnico blanquiverde, Juan Marrero, tiene las bajas de Jordi Méndez y Miguel Ángel, por lo que sólo contará con 11 jugadores inscritos, motivo por el que tendrá que tirar, además de Bermúdez, de otros cuatro juveniles para poder completar la convocatoria. El filial blanquiverde, por efecto dominó, está sumido en problemas como consecuencia de los del primer equipo, pero el propio técnico ya ha advertido que "los que estemos tenemos que aumentar nuestro rendimiento y nada más; nos tenemos que adaptar a todo y no poner excusas".