El Pozoblanco busca la reacción en casa ante el Gerena

El Pozoblanco no acaba de enderezar su rumbo. Todo hacía indicar que los tres puntos sumados ante el Écija sin pisar el césped, y la llegada de Javi Moreno, iban a enderezar el rumbo de un equipo que, si bien es cierto que no está en puestos de descenso, sólo le separan de ellos un punto. En la última jornada, los vallesanos sumaron una derrota dura ante el Arcos, en un partido en el que los blanquillos merecieron puntuar, sobre todo por lo expuesto en el segundo periodo. Buscaron el empate con todo, pero no acertaron los pozoalbenses y el Arcos dio la puntilla prácticamente con el tiempo cumplido.

En esta jornada, la novena, el Pozoblanco repite este sábado al amparo de su afición (18:00) recibiendo al Gerena, un equipo de nuevo propicio para que levante el vuelo el cuadro vallesano y evitar que un contrario se despegue de la zona de peligro.

Javi Moreno continúa manteniendo entre algodones a Juanje, que se antoja debe ser la piedra angular de un equipo en el que el peso del equilibrio, la ayuda defensiva y el inicio del juego de ataque deben recaer sobre sus espaldas. Por lo demás, tiene a toda la plantilla a su disposición, aunque el equipo que ponga en liza puede ser muy parecido al que concluyó el partido ante el Arcos el pasado sábado.

El Gerena, por su parte, afronta el encuentro cómodamente instalado en la decimotercera plaza de la clasificación, con un total de ocho puntos y un colchón de cinco respecto al descenso. Los sevillanos han cosechado una victoria y cuatro derrotas en los cuatro partidos que han disputado como visitantes.

Ante el Pozoblanco, el Gerena no podrá contar con los lesionados Miguel Fernández y Santos, mientras que Ganformina es duda por un proceso gripal. El que sí estará en el Municipal vallesano es Paco Torres, su último fichaje.