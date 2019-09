Color visitante en el derbi entre el Pozoblanco y el Ciudad de Lucena (0-1)

El Ciudad de Lucena se hizo con el primer derbi provincial en su visita al Pozoblanco. El cuadro aracelitano, que en la primera jornada no jugó por la incomparecencia del ya retirado Écija, logró así estrenarse con victoria. Por su parte, en su reestreno en la categoría en casa, los vallesanos no pudieron hacer bueno el empate cosechado en el debut ante el Sevilla C.

El partido resultó muy equilibrado en el primer cuarto de hora, pero paulatinamente se fue haciendo con el control del centro del campo el cuadro lucentino. El primer aviso lo dio Javi Henares, aunque su remate a centro de Álex Caramelo se marchó fuera muy ajustado. De inmediato, el propio Caramelo no acertó con un pase de la muerte de Erik después de que el balón le botara mal y su remate se paseara por la línea de gol. En el tramo final del primer acto, el meta Gonzalo abortó una nueva ocasión visitante con una excelente intervención a otro disparo de Caramelo.

Tras el descanso mantuvo el Ciudad de Lucena el dominio con el que finalizó la primera mitad. En el arranque, el portero local se tuvo que emplear a fondo en un disparo de Luismi Redondo que llevaba marchamo de gol. Antes de la hora de juego fue Zurdo el que pudo inaugurar el marcador, pero su lanzamiento de falta lo repelió la barrera saliendo el balón a córner.

Javi Henares inaugura el marcador para los visitantes

Gonzalo volvió a abortar antes del ecuador de este periodo el tanto visitante tras un disparo de Vlady, pero nada pudo hacer instantes después ante el remate de Javi Hernares, que acabó en el fondo de la portería local.

No se conformó el Ciudad de Lucena y quiso apuntillar el resultado para evitar la reacción local, pero el meta Gonzalo, el mejor de su equipo, se mostró de nuevo acertado ante el remate de Vlady. Ya en el tramo final también tuvo que aparecer el meta lucentino, Javi Cuenca, para evitar el empate tras un centro envenenado de Manolo León.

Ficha técnica

Pozoblanco: Gonzalo; Medina, Fran, Iván Sánchez, Valentín (Zara, 61’), Charaf,Curro Pérez, David García (Ángel García, 70’), Juanje, Adriano (Manolo León, 63’) e Ito.

Ciudad de Lucena: Javi Cuenca; Germán, Sergi Valls, Pablo, Adrián, Mario, Javi Henares, Álex Caramelo (Vlady, 66’), Erik (Ramón, 88’), Zurdo y Luismi (Jesús González, 88’).

Gol: 0-1 (77’) Javi Henares.

Árbitro: Hidalgo Márquez (sevillano). Mostrró cartulina amarilla a los locales Juanje Lucena, Ito y Valentín; y a los visitantes Álex Caramelo y Mario.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 2 disputado en el Municipal de Pozoblanco.