La posible paternidad no altera al capitán

El capitán de la selección sueca, Andreas Granqvist, ratificó que no se perderá el partido de cuartos de final del Mundial ante Inglaterra por el inminente nacimiento de su segundo hijo. "Tengo previsto quedarme", dijo en un vídeo difundido ayer por el diario británico The Guardian. "Mi mujer es una persona muy fuerte y sabía de la situación antes de que yo viniera aquí", señaló el defensa de 33 años.

"Todavía no ha nacido. Pero suceda lo que suceda, no me perderé los cuartos de final", dejó en claro respecto del duelo de mañana en la ciudad rusa de Samara. El nacimiento del segundo hijo de la pareja estaba previsto para este martes, día en el que Suecia venció 1-0 a Suiza para clasificarse a los cuartos de final del Mundial.

La paternidad de Granqvist, en cualquier caso, no sería la primera de un futbolista durante el torneo. El mediocampista inglés Fabian Delph se perdió el encuentro de octavos de final ante Colombia porque viajó a casa tras el nacimiento de su tercer hijo. Y el defensa danés Knudsen también dejó provisionalmente el torneo en la fase de grupos después de que su esposa diera a luz tres meses antes de lo previsto.