Osasuna Magna anuncia el fichaje de César, ex del Córdoba Futsal

Con la temporada en stand by a la espera del anuncio definitivo de las fechas del play off por el título -la Real Federación Española de Fútbol baraja dos alternativas-, los diferentes clubes empiezan a moverse ya para conformar sus plantillas de la próxima temporada. Y no solos los que ya han terminado, caso de un Córdoba Futsal que ya ha anunciado tres fichajes, el último este mismo martes en la figura de Boyos; sino también los que pelearán por levantar el trofeo de campeón.

Es el caso de Osasuna Magna, que ha confirmado lo que era un secreto a voces: la incorporación de César Velasco, que ya había cerrado su etapa en club blanquiverde. El ala egabrense, sin duda una de las grandes revelaciones de la campaña de su estreno en la élite y pieza clave en la permanencia del Córdoba Futsal, se ha convertido junto al jienense Dani Zurdo en el primer movimiento confirmado por el equipo navarro, una vez más obligado a realizar una profunda remodelación tras la salida de varios pilares de los últimos cursos.

Después de defender durante tres campañas a la entidad cordobesista, confirmando la progresión que dejó ya ver en el Lucena Futsal, César da el salto a uno de los clásicos de la Liga Nacional de Fútbol Sala y se pone bajo el mando de uno de los técnicos que mejor rendimiento saca a los jugadores jóvenes: Imanol Arregui. Llega tras jugar 21 partidos en Primera en los que anotó 9 goles, los mismos que Manu Leal, para convertirse en el pichichi blanquiverde.

"Estoy muy ilusionado por esta oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. En un honor para mí llegar a la familia del Xota. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar con mis nuevos compañeros y defender mi nuevo escudo", ha sentenciado el zurdo cordobés, que tendrá que asumir más responsabilidad en su equipo tras la salida de pesos pesados como Araça y Rafa Usín, que jugarán en el Levante; Dani Saldise y Eric Martel (Movistar Inter), Álex Llamas o Mario Almagro.