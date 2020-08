La obligada reestructuración en la pretemporada del Córdoba Futsal

La decisión de suspender sus amistosos de pretemporada hasta que la Real Federación Española de Fútbol facilite a los clubes un protocolo higiénico-sanitario está obligando al Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad a variar los planes previstos para su pretemporada. El conjunto blanquiverde, que acumula ya tres semanas de trabajo sobre la pista, ha visto como su calendario de duelos de preparación ha quedado en el aire y aguarda con impaciencia a la fijación de una fecha definitiva para el comienzo de la liga, para así ajustar en detalle su planificación del verano.

A las dificultades que el coronavirus está trayendo al deporte, el fútbol sala ha sumado además el control que la Federación asume desde este curso de las principales competiciones nacionales, que ha arrancado con una falta de previsión alarmante y que tiene a la mayoría de clubes trabajando desde hace semanas sin un protocolo de actuación ante el covid-19 y sin conocimiento de cuándo empezarán a competir.

Todos esos inconvenientes están haciendo mella en la planificación del trabajo que tenía el Córdoba Futsal, que inició el trabajo de pretemporada con la mente puesta en un arranque de la liga previsto para el último fin de semana de septiembre.

Ahora, con la fecha más probable de mediados de octubre, el equipo cordobés sigue trabajando, intentando adaptarse a las circunstancias y sin disponer aún de una hoja de ruta clara desde la RFEF. Así lo reconoce el técnico del Córdoba Futsal, un Josan González al que le toca rehacer sus planes. "Estamos adaptando la pretemporada desde que supimos que no podríamos jugar el primer amistoso. Ahora que sabemos que no se podrán jugar hasta que no haya nuevas órdenes, trabajaremos para replantear eso hasta que podamos empezar a disputar amistosos", reconoce el técnico.

"El no saber claramente cuándo se va a iniciar la competición es un grave problema, no solo deportivo, también estructural", apunta Josan, que prefiere al menos sacar una lectura optimista: "Lo único que podemos hacer es seguir trabajando y quedarnos con lo poco positivo de esta situación, que es que vamos a tener más tiempo para preparar el equipo".

Sobre el trabajo de su equipo, el pontanense se mostró contento. "La pretemporada está transcurriendo en los cauces que teníamos pensados, pero tras tanto tiempo parados por la pandemia estamos teniendo problemas de molestias o pequeñas lesiones, que nos merman de efectivos en los entrenamientos", comentó el técnico, que resta importancia a esas incidencias porque tiene claro que lo importante es "llegar bien al inicio de la temporada y no forzar en ese aspecto".

Un comienzo de la competición oficial que ansía conocer cuanto antes. "Es importante que no se demore mucho sobre todo por el estado anímico de los jugadores, que venían con muchas ganas. El no tener un plazo te puede hacer caer en una falta de motivación. Para todo el mundo, clubes, aficionados y jugadores, cuanto antes sepamos cuándo se inicia la liga, antes podremos trabajar sobre algo concreto", explicó el técnico blanquiverde.