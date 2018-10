Ya tienen nombres y apellidos

El delegado provincial de Córdoba de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Pablo Lozano, dio a conocer la pasada semana a los responsables de las diferentes selecciones provinciales tanto de fútbol y fútbol sala.

Tras la salida del hasta ahora coordinador de fútbol, Rafa Herrerías, el ente federativo ha encontrado su relevo en la persona de Manuel Rodríguez Rodri, que rápidamente ha encontrado los relevos en las diferentes categorías. Salvador Hermán se hará cargo del combinado cadete y José Carlos Pérez dirigirá los destinos del infantil. Ambos comienzan la preparación esta semana con partidos en Pozoblanco y Cabra para los infantiles, y en Cabra para los cadetes.

En fútbol 7, Roberto Ramírez, además de repetir en la dirección de los los alevines, se hará cargo de los benjamines. A cargo de las selecciones femeninas sub 17, sub 15 y sub 12 sigue Martín Torralbo, con la compañía de Roberto Ramírez.

En fútbol sala, que coordinará el delegado provincial, Rafael Hidalgo, continúan Fernando Tienda a cargo del equipo cadete y Francisco Javier Mohedano, con el infantil. Luis Lama dirigirá a los conjuntos alevín y femenino, y Rubén Aguilar, el benjamín.

Al término de la presentación, Pablo Lozano afirmó que para esta temporada se conforma "con tratar de igualar y, si es posible, mejorar los resultados del curso anterior. En el aspecto humano me gustaría repetir con la felicitación de todas las delegaciones en los campeonatos en que participamos".

Lozano recalcó además que los padres vean esto como "una fábrica de sueños y de valores" e incidió en que "a Cordoba en su día le tocaba participar y ahora le toca representar el trabajo que empieza desde las familias, que hacen un gran esfuerzo para que sus niños y niñas puedan jugar al fútbol y fútbol sala. Y a los clubes, que hacen un maravilloso trabajo que no se ve y que es muy desagradecido, pero que son los que nos nutren de jugadores a las diferentes selecciones".