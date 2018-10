La noche gloriosa de la Inglaterra más joven

El vuelo de regreso duró más de lo esperado, ya que el avión aterrizó con retraso en Manchester por las condiciones meteorológicas. Pero después de la victoria por 2-3 ante España no había motivo alguno para enfadarse.

"Una noche gloriosa para la joven Inglaterra", escribió el periódico The Telegraph tras el triunfo de la selección inglesa de Gareth Southgate en el estadio Benito Villamarín.

"Los chicos han dado el siguiente paso", se enorgulleció el técnico de los Three Lions. "Esto no nos va a apartar de la realidad, pero dará a los jugadores mucha confianza".

El seleccionador inglés llevaba tiempo esperando un gran partido de sus jóvenes perlas. Y el lunes respondieron tremendamente bien ante la exigencia: necesitaban ganar fuera de casa a España para seguir vivos en la Liga de Naciones. Y en el minuto 38 el equipo inglés dominaba por 0-3.

"La crítica tan utilizada de que este equipo fracasa ante las mejores selecciones ya no es válida", señaló The Guardian tras el primer triunfo de Inglaterra en suelo español en 31 años. "Este partido nos demuestra que el Mundial no fue solo un sueño", apuntó The Sun.

Después de la derrota ante España por 1-2 y el empate sin goles ante Croacia, la semifinalista del Mundial de Rusia 2018 llegó a Sevilla con la necesidad de dar un golpe en la mesa. Y lo hizo con su equipo más joven en 59 años. La media de edad de los titulares fue de 23,36 años. Sólo Kieran Trippier, de 28, superaba los 25.

"Creo que pueden estar increíblemente orgullosos de su actuación. Han tenido un rendimiento tremendo para lo jóvenes que son", comentó Southgate. "Hemos venido a jugar contra un equipo con una racha muy buena en casa y que ha sido una de las selecciones top durante años".

Algunos analistas españoles vaticinaron un encuentro fácil para la selección de Luis Enrique, ya que Inglaterra llegó con un día menos de descanso y sin haber podido reservar a su columna vertebral ante Croacia. Pero los de Southgate aplastaron a España en la primera mitad con tres contragolpes de libro.

Sterling abrió el marcador con un derechazo y puso fin a tres años sin ver puerta con la camiseta inglesa. El delantero del Manchester City, muy criticado por sus actuaciones en la selección, acumulaba 27 partidos sin marcar, desde octubre de 2015. El lunes anotó el 0-1 y también el 0-3, después de que Marcus Rashford lograra el segundo gol para los visitantes. "Fue una sensación muy bonita", comentó Sterling en el estadio del Betis.

A pesar de la victoria, Inglaterra sigue sin depender de sí misma para avanzar a la Final Four de la Liga de Naciones. Está segunda del Grupo 4 con cuatro puntos, dos menos que España y tres por encima de Croacia.

Inglaterra necesita ganar su partido y que Croacia empate o venza antes a España en Zagreb para poder acabar como primera de grupo y clasificarse. Pero dos victorias croatas significarían el descenso de Inglaterra a la segunda división de la Liga de Naciones.