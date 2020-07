Mario Ruiz ve "más ilusión y ganas que tensión y responsabilidad" en el Ciudad de Lucena

Queda poco más de una semana para que el Ciudad de Lucena afronte el primer asalto en el play off por el ascenso a Segunda División B, en el duelo ante el Xerez DFC y los jugadores del plantel lucentino ya van notando que la intensidad sube, ante la cercanía del gran objetivo. La fecha marcada en rojo es el 19 de julio y a ese duelo los de Dimas Carrasco llegarán con "muchas ganas e ilusión", según reconoció Mario Ruiz en sala de prensa.

El centrocampista del Ciudad de Lucena reconoce que se ha hecho "un poco larga esta nueva pretemporada que hemos hecho, pero ya vemos la luz al final y estamos con ganas de que llegue". Ruiz, seguro del trabajo realizado todo el año, confía en el estilo de su equipo. "Hemos demostrado que somos un equipo con un sistema mecanizado, con un estilo de juego, y no vamos a cambiar esta idea. Es verdad que no tenemos partidos previos, que todo lo que hemos hecho ha sido en entrenamientos, pero estamos todos igual y no se notará demasiado", apuntó.

Mario Ruiz no duda de que en el vestuario hay "más ilusión y ganas que tensión y responsabilidad" y nota a sus compañeros con "ganas de que llegue y poder disfrutar" ese play off, porque "son partidos en los que no hace falta motivaciones y en ese sentido no va a haber problema para sacar algo más".

Sobre ese primer duelo ante el Xerez DFC, que podría abrir el camino al Ciudad de Lucena hacia la final por el ascenso, Ruiz cree que será un partido que "se decidirá por detalles", por lo que "estando concentrados en defensa, somos un equipo que ocasiones va a crear seguro", aunque también sabe que "ellos saldrán a muerte porque el empate no les vale, pero tenemos que salir fuertes y mostrarles que queremos ganar".

Esa actitud es muy importante para el centrocampista, que asegura que "en ningún momento hemos hablado de empate, hablamos de ir a por la victoria y es lo que le tenemos que demostrar a ellos", ya que "un gol nuestro sí puede hacer que se pongan más nerviosos", ya que al cuadro xerecista solo le vale ganar.