Josan González, técnico del Córdoba Futsal: "Todo pasa por ser fieles a nosotros mismos"

El Córdoba Futsal cierra este viernes dos semanas intensas, con cuatro partidos oficiales, con la visita a Vista Alegre del Industrias Santa Coloma (19:30), en lo que supone "un nuevo partido durísimo" para los blanquiverdes. Así lo advierte su técnico, Josan González, que pese a todo recuerda cuál es la misión de los suyos: "En nuestro campo, nosotros debemos ir a por los tres puntos".

Enfrente estará un rival que "lleva seis partidos fuera de casa y no conoce la derrota, pero los números y las estadísticas están para romperlos". "Santa Coloma es un equipo muy joven, muy dinámico en ataque y con una defensa muy marcada al hombre", explica el entrenador pontano, sabedor de que "tienen unos números muy buenos fuera de casa, con muchos goles a favor, donde predomina claramente el ataque posicional". "Tienen a Drahovsky en estado de gracia, con muchos goles, a Sepe, un jugador con mucha experiencia que da mucho criterio a su juego", insiste Josan, que sabe que será "un partido muy complicado, como todos los de esta categoría".

Sin pararse demasiado a echar cuentas, el preparador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad es consciente de que "si llegáramos a ganar, serían tres victorias en cuatro partidos -ya superó al Fútbol Emotion Zaragoza y el Real Betis, cayendo ante Xota- y nos darían un salto de moral muy importante". Sin embargo, más allá de los números, su mayor preocupación pasa por mantener la identidad: "Al final, igual que cuando perdimos en Pamplona, todo pasa por ser fieles a nosotros mismos, por creer en nuestras convicciones y sobre eso trabajar, tener confianza, sin confiarse en lo que hacemos, e ir a por los tres puntos".

"No he mirado la clasificación, no lo hago normalmente, pero por los equipos que hay con partidos menos, ahora mismo la tabla es anecdótica", comenta Josan González, antes de incidir en que "es mucho más importante seguir creyendo en lo que hacemos, que nos dé confianza, y seguir creciendo en las raíces de este equipo para aspirar a conseguir nuestro objetivo cuanto antes".