Josan González, técnico del Córdoba Futsal: "Lo importante es crecer como equipo"

La plantilla del Córdoba Futsal ya está preparada para volver a coger las maletas y recorrerse media España para dar continuidad a su andadura en el campeonato de Primera División. Tras el exitoso tour por Tudela y Burela, este miércoles los blanquiverdes visitarán Barcelona, parada intermedia antes de acabar una nueva y exigente semana el domingo en Torrejón de Ardoz. Enfrente, dos de los claros favoritos al título liguero, y recientes finalistas de la Copa de España, que medirán el crecimiento de la escuadra cordobesista.

"Ya sabemos que iba a ser un calendario complicado después de esos partidos, y por eso era muy importante para nosotros sacar puntos", ha comentado en la previa el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que tacha de "casualidad" ese duelo por el cetro en la Copa que protagonizaron el domingo el Barça y el Movistar Inter, y que solo viene a refrendar el potencial de los dos siguientes adversarios de los blanquiverdes.

Josan González es consciente de que "son dos partidos ante dos de las mejores plantillas del mundo, no solo de España, y tenemos que hacer nuestras cosas y seguir mejorando en esos factores de rendimiento de los que tanto hablamos, y seguir sumando confianza independientemente de los resultados". Todo tras unos días de desconexión después de esa ruta por el Norte que ha venido de lujo al plantel, pues no hay que olvidar que "el descanso es una parte fundamental para mejorar en el rendimiento".

Un aspecto que ahora, tras la aventura copera del Barça, puede ser un factor a tener en cuenta a favor del Córdoba Futsal, aunque el preparador pontanés no le da mayor importancia: "Obviamente el esfuerzo físico va a estar ahí, pero un equipo que tiene tantísimos jugadores, tantísima calidad, no creo que esté pensando en esa merma física. Hay tres o cuatro jugadores que participaron poco, más Esquerdinha que no participó en la Copa por el covid y estará a pleno rendimiento".

"Al final sabemos que es un partido muy complicado, en su cancha", apunta González, que tiene claro qué debe hacer su equipo para intentar sacar algo positivo. "Las claves están en intentar ser nosotros mismos, ser muy disciplinados, cometer los menos errores posibles, porque sabemos que ellos nos van a forzar esos errores porque tienen quintetos que te decantan muchísimo el partido hacia tu portería, e intentar estar acertados en las que tengamos, porque algunas vamos a tener", ha señalado Josan, que pese a todo insiste en que "lo importante realmente es seguir creciendo en confianza y como equipo, con independencia del resultado que cosechemos".