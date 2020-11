Josan González, técnico del Córdoba Futsal: "Hay que mejorar la contundencia en las áreas"

La Copa del Rey ya es historia para el Córdoba Futsal, que ya tiene los cinco sentidos puestos en el partido de Primera División que este viernes le mide a Osasuna Magna en tierras navarras. Pero la contundente derrota sufrida ante el Software Delsol Mengíbar (5-0) obliga al análisis por parte de un Josan González autocrítico por no haber "sido capaz una vez más de convencer a los jugadores de la importancia" de la cita, y contrariado por el mayor dominio de las áreas ejercido por un equipo de Segunda División.

"En un partido que perdemos 5-0 está claro que ha habido un claro dominador, que ha sido el Mengíbar. En el primer tiempo quizás hemos podido, con ese penalti, entrar dentro del partido porque ha sido mucho más igualado, pero en el segundo, a partir del 3-0, del gol de penalti de ellos, prácticamente hemos desaparecido de la pista", comentó nada más finalizar el choque en el Sebastián Moya Lorca el técnico blanquiverde, que ya mira al futuro porque toca centrar los esfuerzos "en la liga y en seguir peleando".

Progresando en su argumentación, el preparador de Puente Genil dio las claves de la clara victoria rojilla ante los suyos: "Marcos, su portero, ha hecho un gran partido, incluso deteniendo ese penalti, porque hasta ese momento los teníamos bastante controlados, aunque fuéramos perdiendo 1-0 con ese gol un poco de infortunio; y obviamente, la contundencia en las áreas, porque ellos cada vez que han llegado han hecho muchísimo daño y nosotros hemos sido incapaces de hacer un gol". "Es una cosa que tenemos que mejorar para poder conseguir el objetivo en la liga también, que es esa contundencia en las dos áreas", insistió.

Más allá de quedar eliminado a las primeras de cambio de la Copa del Rey, a Josan González le fastidió dejar pasar una oportunidad para dar minutos a los menos habituales en la liga, pues "es importante que en una competición tan larga y tan exigente, donde tenemos partidos cada tres días, que todo el mundo vaya entrando y se vaya sumando a los minutos de los que más juegan, porque prácticamente no podemos entrenar".

"Si los que no están participando no cogen el ritmo, difícilmente vayan a llegar a estar al nivel que el equipo necesita", incidió el entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, advirtiendo de que "era muy importante que cogieran ese ritmo que no tienen en los partidos porque no están participando y creo que se van a ir acercando muy poco a poco a lo que queremos, que es tener los 14 jugadores disponibles para poder participar".

Después de interiorizar los pecados del choque en Mengíbar, donde no fue "capaz una vez más de convencer a los jugadores de la importancia del partido y meternos en esa siguiente fase", el técnico pontano mira ya a la cara del siguiente compromiso liguero, el viernes ante Osasuna Magna (Anaitasuna, 20:00): "Ahora tengo que centrarme en que tenemos la capacidad de ir a Pamplona con opciones de traernos los puntos". Por el momento, una victoria separa a ambos equipos en la clasificación, con los navarros a un paso de la zona de play off y los blanquiverdes a un paso del play out.