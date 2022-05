Tres jornadas y cuatro puntos separan al Córdoba Futsal del 'play off' por el título

El tramo final de esta Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala está poniéndole muy difíciles las victorias a un Córdoba Futsal ambicioso que mantiene sus opciones de optar a una plaza en el play off por el título. Una vez consiguieron los blanquiverdes la salvación matemática, el objetivo no es otro que hacer historia y entrar entre esos ocho primeros puestos, pero no es tarea fácil, pues una vez finalizada la jornada 27, siguen a cuatro puntos de alcanzar la octava plaza.

El meritorio empate del Córdoba Patrimonio en casa de todo un Movistar Inter que es el tercer clasificado (4-4) no dejó contentos a los blanquiverdes, porque la temporada va llegando a su fin y siguen una jornada más sin recortar ni un solo puntos de esos cuatro que les separan del play off. De hecho, el Jaén Paraíso Interior, que hasta la semana pasada ocupaba ese octavo puesto, se le escapa al cuadro de Josan González, pues se ha colocado séptimo con 40 puntos tras vencer al Viña Albali Valdepeñas (4-3).

El Córdoba Futsal, que continúa siendo décimo y suma 35 puntos, deberá convertir sus tres últimas jornadas ligueras en victorias si quiere hacerse con la octava plaza que ahora ocupa un ElPozo Murcia que perdió este domingo ante el Jimbee Cartagena (1-2). A cuatro puntos de los murcianos, la ventaja podría verse ampliada, ya que el cuadro charcutero tiene un partido más por jugar, por lo que esas opciones blanquiverdes de pelear entre los grandes corren peligro.

Eso sí, al menos, en esta jornada 27, tropezaron rivales directos como el Santa Coloma, que empató ante el Betis (2-2) y ahora es noveno con 39 puntos; o el Levante, que perdió en casa de un Barça que es líder (2-1) y los levantinistas son undécimos con 34 puntos. Quien parece asentarse en ese ansiado play off es el Ribera Navarra, que acaba la jornada en sexta posición con 41 tras haber ganado al Fútbol Emotion Zaragoza (5-6).

Justo dos de estos rivales directos del Córdoba Patrimonio serán sus próximos rivales, pues los de Josan González afrontan los tres últimos partidos de la temporada regular a partir del martes 24 de mayo, cuando visitan el Municipal de Paterna para hacer frente a un Levante que pisa los talones a los blanquiverdes (20:30).

La siguiente cita liguera será el sábado 28 en Vista Alegre (13:00) ante un temible Ribera Navarra que está a seis puntos, mientras que los cordobesistas cerrarán la liga la última jornada en Valdepeñas. Una recta final donde el Córdoba Futsal tendrá que tirar de galones para que le acompañen los resultados y el club pueda seguir firmando nuevos hitos en su corta historia.