De infortunio y mala puntería

El Córdoba volvió de vacío de su visita al Granada, en un choque en el que los blanquiverdes jugaron prácticamente todo el segundo periodo en inferioridad por la expulsión del meta Antonio, lo que no evitó que tuvieran ocasiones para haber logrado un mejor resultado, que no acertaron a materializar. El CCF no tuvo suerte de inicio. Juan Ignacio, en el arranque, estrelló un remate en el palo. Antes del descanso, gol psicológico local y, justo tras la reanudación, mazazo con la roja tras un choque fuera del área con un rival. Los visitantes se volcaron entonces en ataque, y Rodri, Dani, Hugo y Miguel pudieron marcar, pero en dos contras rápidas sentenció el cuadro nazarí.