La ilusión vuelve al parqué

Vuelve a rodar el balón para el Córdoba Futsal y esa es la mejor noticia para el conjunto blanquiverde, que por segunda temporada consecutiva podrá disfrutar de la Segunda División del fútbol sala nacional. Atrás queda un verano complicado, en el que el proyecto del cuadro cordobesista estuvo más discutido que nunca por la endémica falta de apoyos económicos sólidos que asola al deporte cordobés. Finalmente, la renovación del compromiso de colaboración con el Córdoba CF dio luz verde al segundo proyecto de plata de un equipo con ADN cordobés, que además ha sido capaz de sumar el apoyo de una empresa cordobesa como Stilo Textil, y que el curso pasado se convirtió en el orgullo de Vista Alegre, gracias a una gran temporada que hizo disfrutar al público local. Este año, con una plantilla íntegramente cordobesa formada por 13 jugadores, las emociones prometen ser fuertes también en el pabellón municipal.

El conjunto que dirige Macario arranca la temporada visitando al Talavera (Primero de Mayo, 18:00), un recién ascendido pero que tiene en su pasado más reciente un paso por la máxima categoría. Además, los talaveranos han confeccionado un plantel importante para ser competitivos de nuevo en una liga que se espera tan apretada o más que la del curso pasado.

Macario no contará con Cristian y Pakito, ambos por sanción, pero sí tendrá a Lolo Jarque

Los blanquiverdes llegan al estreno con algunos problemas en la convocatoria. Después de una larga e intensa pretemporada, Macario no podrá contar con el guardameta Cristian y con Pakito, pues ambos arrastran una sanción del final de la temporada pasada. Quien sí estará ya disponible es Lolo Jarque, que ha dejado atrás una rotura fibrilar en el sóleo que le ha impedido participar en los últimos amistosos estivales. Para acompañar a Nono Castro en la portería, Macario tirará de José Manuel, el guardameta del conjunto juvenil.

El objetivo de los cordobesistas no es otro que el de arañar algún punto para empezar con buen pie una competición en la que el objetivo prioritario vuelve a ser la permanencia en la categoría. No puede ser de otra manera, vista la fortaleza de algunos equipos cuyos presupuestos son muy superiores al del Córdoba Futsal. Eso sí, como ya sucediera el curso pasado, los blanquiverdes no van a renunciar a las oportunidades que surjan en una competición de la que ya fuera la revelación el curso pasado, en el que rozaron la clasificación final para el play off. Con esa ilusión arranca un nuevo curso en blanco y verde para un equipo dispuesto a demostrar que la apuesta por el fútbol sala merece la pena.