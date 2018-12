Hortelano y la "normalidad"

Bruno Hortelano, plusmarquista español de 100, 200 y 400 metros, se propone volver a la normalidad después de la temporada de su regreso a las pistas tras el accidente de coche que dos años antes es Qatar 2019 es que hará el relevo 4x400.

El velocista se ha tomado casi tres meses de descanso, desde el mitin "unipersonal" que protagonizó el 29 de agosto en Getafe, con su doble intento fallido de récord, hasta esta misma semana. Por medio, "mil kilómetros andando", para recorrer el Camino de Santiago. "Ha sido un año muy especial, único, el del regreso de una lesión grave, así confío en no tener más ninguno como éste. A partir de ahora espero que sean años normales", indicó en Montecarlo, donde asistió a la Gala del Atletismo Mundial.

Considera que la temporada fue "más que aceptable", aunque con margen de mejora en algunos aspectos "como la nutrición o la planificación global del año". "Estoy trabajando por primera vez con una nutricionista para maximizar la energía en los entrenamientos. Antes comía lo que me apetecía. Ahora es todo más científico, jugando con los horarios", explicó.

Los Europeos de Berlín fueron la gran cita del año y piensa que en el 200 individual, pese a terminar cuarto, a una centésima de la medalla de plata, hizo "la mejor carrera que podía haber hecho". Todavía no ha decidido qué prueba hará el próximo año. "Dependerá de cómo vaya la temporada. La preparación va a ser para las tres (100, 200 y 400). El tiempo dirá en qué me centro. También dependerá de lo que quiera hacer el año olímpico (Tokio 2020)".

Con miras a los Mundiales de Doha (del 27 de septiembre al 6 de octubre) todavía no ha resuelto sus dudas. "Lo único que tengo claro es que voy a competir, si me llaman, en el relevo. Me encantaría aportar lo que pueda en el 4x400. Por lo demás, no sé qué prueba voy a hacer aún", afirmó.