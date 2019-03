El Córdoba CF Femenino cumplió el pasado fin de semana el objetivo que se marcó a principios de temporada. Y lo hizo con creces. Tres jornadas antes del final de la competición en el Grupo IV de Segunda Nacional Femenina, el conjunto blanquiverde logró el ascenso de forma matemática a la nueva Primera B.

Ahora, el reto inmediato de las cordobesistas es mantener la tercera posición que ahora ocupan, por detrás del Santa Teresa y el Granada que han dominado la competición con autoridad, para garantizarse una mejor posición para el futuro campeonato. El camino más fácil para conseguirlo es ganar los tres partidos que restan, y eso lo sabe a la perfección Francisco Avilés Alcántara, Peque (Córdoba, 1965), el hombre que se ha encargado de dar forma a un proyecto ambicioso que no ha hecho más que comenzar, y que ya tiene pasos dados para lo que está por venir.

–Ha sobrado hasta tiempo, pero el objetivo ya está cumplido.

–Estamos satisfechos con el trabajo que se ha realizado desde el club, del presidente, al que siempre hay que agradecer la apuesta que hizo por el fútbol femenino; de la consejera Magdalena Entrenas, que es la cabeza visible del femenino y que está haciendo un trabajo impresionante y se ha movido sin descanso para conseguir recursos para el equipo, y también de la coordinadora, Cristina Espadas, que no tiene tanta repercusión mediática, pero su trabajo es impresionante. Esta fuerza se ha trasladado al equipo.

–Usted no es nuevo en esto. En El Naranjo había unas limitaciones que seguro que no se han visto de igual forma en el Córdoba.

–El cambio para nosotros ha sido muy brusco. Pasamos, por ejemplo, de realizar los viajes en coches con los técnicos o las propias jugadoras conduciendo, y comer a base de bocadillos, a hacerlo en autobús, comiendo como hay que comer. Dependíamos de subvenciones. El cambio ha sido monumental. La ilusión de las niñas y de nosotros mismos por llevar el escudo del equipo de la ciudad era grandísima. Las niñas reflejaban en su rostro la inmensa alegría por lo que estaba por venir.

–¿Os consideráis un club dentro del propio club o un equipo más?

–El Córdoba no es masculino ni femenino, es el Córdoba. Nuestros éxitos los sienten y los celebran en el primer equipo, lo mismo que nosotros celebramos los triunfos de ellos. Hay jugadores del primer equipo que se pasan por la Ciudad Deportiva, saludan y dan ánimos a las niñas, se interesan por cómo le van las cosas. Eso es un compromiso de club. Todos apoyan al fútbol femenino.

–Pero seguro que no todo ha sido tan bonito. Como director deportivo, usted tuvo que conformar un equipo con pretensiones y objetivos más altos, teniendo que dejar atrás a gente de El Naranjo...

–Eso fue muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que las categorías iban a modificarse y se creaba la Primera B, por lo que de no subir este año, el próximo iba a ser mucho más complicado. Había que apartar los sentimientos e intentar ser honesto para lo que me habían pedido. Pero con todo, incorporamos casi el 60 por ciento de jugadoras de El Naranjo y el resto lo fuimos firmando a través de contactos con representantes, visionado de vídeos y teniendo muy claro lo que nos hacía falta. Es cierto que a algunas de las que llegaron ya las conocía. Y en el caso de Pinilla –es internacional por Chile–, desde un primer momento vimos algo diferente, por lo que nos decidimos a firmarla después de visionar muchos vídeos.

–Conseguido el ascenso, ahora el reto imagino que será darle continuidad a este proyecto.

–Ahora mismo la idea es terminar los tres partidos que nos quedan. Aún no nos hemos sentado y, además, estamos esperando a que la Federación Española se aclare (hay un conflicto abierto entre el organismo y la asociación de clubes). Por otro lado, tenemos que saber con qué medios económicos vamos a contar. Hasta que no nos sentemos, hablar de proyecto es complicado. Para mí lo más lógico es estar un año en esa Primera B, asentarnos y luego tratar de pegar un salto, que es altísimo, a la Liga Iberdrola –la máxima categoría–, donde hay equipos con un nivel impresionante.

Hay un equipo corto; con tres o cuatro jugadoras se puede optar a hacer una buena temporada

–¿Necesita el equipo muchos cambios para afrontar la próxima temporada en Primera B?

–Aún no podemos hablar de cambios porque no sabemos el proyecto que vamos a tener. Hay una plantilla muy buena, pero no sabemos lo que puede pasar. Hablar de plantilla es muy pronto. Es cierto que tenemos una plantilla corta, con 19 jugadoras, y creo que incorporando tres o cuatro, se puede optar a tener tranquilidad y hacer una buena temporada. Pero primero tiene que confirmar la Federación lo que va a ocurrir. Luego habrá que saber si las jugadoras pasan a ser profesionales y por tanto deben tener un mínimo salarial. Es complicado hablar ahora mismo de todas esas cosas.

–Me habla de pasar al profesionalismo, aunque en el caso del Córdoba muchas ya lo son.

–Deben ser profesionales, pero todavía no se sabe el mínimo salarial. En la Liga Iberdrola son 20.000 euros anuales repartidos en 12 meses, pero en Primera B aún no se sabe. Nosotros tenemos este año a jugadoras con ficha profesional y además todas están dadas de alta. El presidente ha dado todas las facilidades y no ha escatimado. Las jugadoras, por ser profesionales y estar en una categoría de élite tienen una serie de ventajas, sobre todo en sus estudios, que también son importantes.

–¿Sintió rabia o fue un palo quedarse fuera de la pelea por el 'play off' a la Liga Iberdrola ya tan cerca del final de la competición, tras las derrotas ante el Granada y el Santa Teresa?

–Rabia no, para nada. Teníamos que tener los pies en el suelo en todo momento. Si no hubiéramos sufrido ese varapalo creo que hubiéramos estado soñando con una cosa que no era real. Entonces, nos hubiéramos desviado de lo que era el objetivo que nos habíamos marcado. Cierto que en partidos decisivos hemos perdido jugadoras importantes, pero me alegro de que por lo menos hemos estado ahí.

–Pese a todo, el ambiente en torno al equipo ha sido genial

–Todo el mundo se ha volcado con nosotros, desde dentro del club y desde fuera. Hemos sido capaces de generar ilusión en la ciudad y el año que viene imagino que lo haremos mucho más, por la importancia de los equipos que nos visitarán.

–¿Qué impulso le falta al fútbol femenino para asentarse?

–El impulso tiene que llegar desde arriba, desde las federaciones. No se pueden demorar en aclarar las cosas, porque los proyectos no se pueden cerrar en junio, ya que casi todas las jugadoras importantes estarán amarradas. Desde arriba tienen que esforzarse para que a los equipos les lleguen las subvenciones en su momento, que no se demoren.

Iremos a ganar los tres partidos y, si haciéndolo, favorecemos al Pozoalbense, encantado de la vida

–La notable temporada del Córdoba Femenino seguro que no ha pasado desapercibida. ¿Hay alguna jugadora que haya recibido ofertas de clubes de superior categoría?

–Es cierto que hay jugadoras que han recibido propuestas para salir, pero yo solo quiero pensar que aquí están muy a gusto, en el club y en la ciudad. Además, prácticamente todas tienen un contrato de dos años.

–Al equipo le quedan dos partidos todavía en casa. ¿Espera que las chicas puedan tener finalmente el premio de jugar en El Arcángel?

–Es complicado porque no depende de nosotros. Tiene que aprobar la Federación Española el cambio de escenario y que el equipo contrario esté de acuerdo. Ante el Extremadura –el rival de este domingo– es ya precipitado, y el último partido con el Sporting de Huelva B, ellos vendrán jugándose la quinta plaza que puede darles el ascenso también y posiblemente no admitan el cambio.

–El rival de las onubenses por ese premio es el Pozoalbense. Sería bonito ver a ambos la próxima temporada en Primera B.

–Nosotros vamos a ir a ganar los tres partidos. Si ganando al Sporting le hacemos un favor al Pozoalbense, encantado de la vida. En pocas ciudades hay dos equipos de élite que coincidan en la misma categoría, y si aquí lo conseguimos...