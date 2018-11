¿El final de la hegemonía?

La derrota en el clásico ante el Borussia Dortmund dejó al Bayern Múnich siete puntos por debajo de su rival, el líder de la Bundesliga. Nunca en la historia pudo el conjunto bávaro remontar una diferencia así a esta altura del campeonato. ¿Supone esto el fin de su hegemonía?

Al ser preguntado sobre un posible cambio de mando en el fútbol alemán después de seis títulos consecutivos del Bayern, Mats Hummels no tuvo dudas. "Por supuesto, puede que haya otro campeón este año", declaró el defensa del Bayern tras la derrota por 3-2 ante el Dortmund.

"Cuando se ve cómo juega el Dortmund y que tiene siete puntos de ventaja, sería presuntuoso no pensar que es realista considerar que podría ser así este año", explicó verbalizando así lo que a cualquier espectador neutral le quedó claro, como tarde, después de los pasados 96 minutos en el campo del Dortmund. Sin embargo, el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, y Karl-Heinz Rummenigge, presidente de la cúpula directiva del conjunto bávaro, prefirieron hablar de una "gran actuación" de su club en el encuentro y de un "carácter sensacional" pese a la derrota.

Pero lo que está claro es que, a partir de ahora, el Bayern pasará a ser un outsider en la lucha por el título. Las estadísticas dicen al menos que el Bayern no ha podido superar una diferencia así hasta la fecha. Sin embargo, el presidente, Uli Hoeness, prometió que mantendrán "el campeonato emocionante hasta la última jornada". El hecho de que el Bayern prometa emoción no deja de ser curioso ya que en los últimos años la falta de oponentes de los bávaros quitó suspense a la liga alemana. Actualmente, el Dortmund no sólo parece más dinámico y compacto, sino también más preparado.

A pesar de todo, Hoeness descartó ayer que el club tenga previsto reforzarse en el mercado de fichajes. "No, definitivamente no estaremos activos en el mercado de enero", dijo en declaraciones a la emisora Sky.