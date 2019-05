Barcelona o Valencia alzarán este sábado en Sevilla la Copa del Rey, que puede suponer un récord si lo logra el primero, porque será la quinta consecutiva, o redondear el año del centenario del segundo tras más de una década sin ganar un título.

El estadio Benito Villamarín se estrenará como escenario de la final copera, la cuarta que se jugará en la capital andaluza, en la que el Barcelona, dueño indiscutible del trofeo, va a por su noveno doblete y el Valencia a repetir una victoria que no celebra desde 2008 cuando ganó al Getafe en el Vicente Calderón de Madrid.

La historia de amor que tiene el Barcelona con la Copa (treinta títulos en cuarenta finales) llega a este año con los ánimos en el club no alineados, tanto dentro como fuera de la entidad, pues de igual forma que la directiva y el vestuario apuestan ciegamente por el título, no todos los seguidores están en la misma onda tras el decepcionante adiós a la Liga de Campeones.

El club azulgrana ya ha advertido de que el entrenador Ernesto Valverde cuenta con todo el apoyo institucional, pero se ha reservado hacer autocrítica pase lo que pase en Sevilla. Valverde, que también aspira a su segundo doblete, desea más que nadie que el Barcelona levante el título y, a ser posible, desarrollando un fútbol como hace justo un año, cuando el equipo catalán afrontaba la final contra el Sevilla tras la eliminación también de Champions y firmó el partido de la temporada (5-0).

Esta vez el Barcelona llega igual o más apenado que el curso pasado, tras la eliminación en la Liga de Campeones, y con una larga lista de jugadores tocados y otra de la que el preparador no puede echar mano, como son los lesionados Luis Suárez y Dembele. Para el centro del campo y ofensiva, Valverde cuenta con variantes : podría alinear a Arturo Vidal y Coutinho, con opciones también para Arthur. Optar por dos de estos tres futbolistas parece la única duda del técnico azulgrana. El resto está bastante claro, pues en la portería se espera el habitual en la Copa del Rey, Cillessen (Ter Stegen está descartado y, lesionado, no estará ni en el banquillo). Delante, el cuarteto de defensas con Sergi Roberto o Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alba. En la medular Rakitic y Sergio Buquets parecen los fijos y la duda es si añadirá a dos integrantes más (entre tres opciones: Melo, Arturo Vidal y Coutinho) o sólo a uno, y opte por meter en la ofensiva a tres (Malcom, Messi y Coutinho).

Arthur ha tenido poco protagonismo en los partidos decisivos esta campaña, como los dos contra el Liverpool, aunque Valverde en la vuelta acabó echando mano de él en los minutos finales para buscar el orden y control en el centro del campo que el Barça nunca llegó a tener. Pero viene de lesión y tiene menos opciones que Vidal y Coutinho.

El Valencia afronta la cita liberado tras haber conseguido cerrar en la última jornada de Liga la clasificación para la próxima Champions, que era el principal objetivo del conjunto che esta campaña. Para ello ha necesitado completar un largo sprint tras haber acabado la primera vuelta a diez puntos del cuarto y haberlo compaginado con su larga trayectoria en la Liga Europa y en la Copa del Rey, lo que ha pasado factura a la frescura física y mental del equipo en las últimas semanas.

Además de liberado y cansado, el Valencia encarará la cita de ilusionado por la posibilidad de volver a abrir sus vitrinas y conquistar un título tras más de una década de sequía y de hacerlo en la temporada en la que ha celebrado su centenario.

Más de 20.000 seguidores se desplazan a Sevilla, sobre todo en trenes y autobuses, para acompañar al equipo y en Valencia se instalarán dos pantallas gigantes para que otros miles puedan seguir el encuentro juntos.

En el aspecto deportivo, el técnico Marcelino García Toral podrá contar finalmente con Garay y con el mediocentro Kondogbia, dos piezas clave en su once, aunque mientras el primero ha dicho que está en perfectas condiciones, el segundo ha confesado que, tras haber pasado más de un mes de baja, no está al cien por cien, lo que podría condicionar los planes del entrenador.

Las únicas bajas seguras para esta cita son las de Cheryshev, que sufrió hace un mes una lesión en la rodilla, y el surcoreano Kang In Lee, que está concentrado con la selección sub 20 de su país. Más allá de que se da por segura la presencia de jugadores como Gabriel Paulista, Gayà, Dani Parejo, Guedes o Rodrigo Moreno en el once, la única certeza es que bajo los palos estará Jaume Doménech.

El portero de Almenara, suplente habitual esta campaña en la Liga, en la Liga de Campeones y en la Liga Europa, ha sido el titular en la Copa desde el principio y aunque también lo fueron otros jugadores con menos minutos en la primera ronda, Marcelino lo ha mantenido bajo los palos y confirmó hace tiempo su titularidad.

Las principales dudas en el once del Valencia se centran en el banda derecha, en si será Piccini o Wass el lateral y si el danés, Carlos Soler o Coquelin estarán por delante. La presencia de Coquelin ha sido bastante habitual cuando el Valencia se ha enfrentado a rivales de gran potencial para tratar de dar más músculo en el centro del campo, pero dependerá en este caso de si Kondogbia está o no para ser titular. Posibles variantes en un Valencia que intentará conquistar un título que ya obtuvo hace años en Sevilla, al ganar al Atlético, ante un Barcelona que quiere finalizar la temporada endulzando con la Copa del Rey el gran fiasco que supuso la eliminación en la Liga de Campeones en Anfield.