Tres fichajes, el trabajo que le resta al Córdoba Futsal para culminar su plantilla

José García Román, presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, repasó la actualidad de su club durante la presentación de la campaña de abonados, dejando encima de la mesa que faltan tres fichajes por cerrar y confirmando que la entidad demandará a Dani Zurdo, jugador que ya se había comprometido por escrito con ellos pero que ha terminado recalando en el Jaén Paraíso Interior.

El máximo responsable de la entidad reconoció que "el mercado es complicado" y quiso realzar la labor de la dirección deportiva del Córdoba Futsal: "Yo soy el mejor director deportivo si tuviera dinero, porque para fichar a los Ferrao, Pito... solo hace falta dinero. El problema es fichar sin dinero. Hay que valorar el trabajo de nuestros técnicos, que encuentran jugadores donde otros no miran. Me sorprendo cuando nos menosprecian diciendo que acudimos a segundos mercados. ¿Quién conocía a Álex Viana cuando llegó de Polonia? Muy mal no lo estamos haciendo cuando aquí llegan jugadores sin pasar su mejor momento y salen catapultados".

En ese contexto, García Román aclaró que faltan "tres fichajes por llegar", teniendo en cuenta que ahora mismo hay 12 jugadores confirmados en un equipo que el 24 de julio iniciará la pretemporada, aunque podría producirse una última salida en la figura de Ismael, que cuenta con un año más de contrato pero cuya continuidad no parece asegurada ni mucho menos. Todo ello para cumplir la idea inicial de contar con 14 hombres y dejar la puerta abierta a los jóvenes del filial.

Entre los deseados para sumarse al proyecto está Antoniazzi, jugador que estuvo en el Levante el pasado curso y que vestirá la blanquiverde el próximo curso, pese a la prudencia mostrada por el presidente: "Antoniazzi es un jugador que nos interesa, estamos teniendo negociaciones pero a día de hoy no está cerrado".

La denuncia a Dani Zurdo

García Román confirmó además que el club demandará a Dani Zurdo por incumplimiento de contrato, al haber roto el pacto que firmó para salir del Xota, poniendo por delante un acuerdo posterior con el Jaén Paraíso Interior. "El jugador firma un acuerdo con nosotros en el que se incluye una cantidad de dinero que en teoría va para Xota, para su rescisión. Cuál es nuestra sorpresa cuando hace unos días nos llama el representante para decirnos que el jugador ha firmado con el Jaén. No es una buena forma de actuar, primero por el jugador, por su representante y por el Jaén. Ellos alegarán que han pagado la cláusula a Xota pero ellos sabían que el jugador había firmado con nosotros. Le honra al presidente que me llamó ayer y me dijo que no sabían que nos hacían un roto importante fichando a este jugador. El jugador siempre juega donde quiere y si antes de cerrar el contrato con Jaén se hubieran puesto en contacto con nosotros, todo hubiera ido de otra forma. Creo que las formas no han sido las más adecuadas", explicó el presidente.

A García Román se le preguntó también por ese acuerdo apalabrado con Álex Viana que luego no se plasmó en papel y aclaró que es "una situación diferente". "Yo llegué a un acuerdo con Álex antes de que se fuera, accedí a todas sus peticiones y las plasmamos en un contrato que le mandamos cuando ya estaba en Brasil. Quedó en firmarlo y hasta hace 15 días me decía que sí, que lo iba a leer y lo iba a firmar. Es una gran persona y creo que le ha dolido fallar a su palabra, pero es verdad que hay países en los que se está pagando mucho dinero y le ha llegado una gran oferta que le ha hecho no respetar la palabra que nos había dado", puntualizó al respecto.