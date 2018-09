Un fichaje para fuera de la pista

El Córdoba CF Futsal sumó ayer un nuevo fichaje, para fuera de la pista, que es tan importante para su proyecto como los anteriores para formar parte del equipo que este fin de semana arranca su segunda temporada en Segunda División. El club blanquiverde selló un acuerdo de colaboración con la firma villarrense Stilo Textil, que apoyará a los conjuntos base y femeninos de la entidad cordobesista durante este ejercicio 18-19.

Miguel Ángel Pérez, gerente de la empresa de Villa del Río, no ocultó su satisfacción por unir su marca al máximo representante del fútbol sala en la provincia. No será el primer acercamiento a dicha disciplina ya que, según palabras del propio Pérez, "nuestro proyecto empresarial ha estado desde sus inicios vinculado con el mundo del deporte, apoyando tanto al fútbol sala como a otras disciplinas. Hace ya tiempo conocí este proyecto y he decidido que es el momento de arrimar el hombro para que el club siga creciendo de la mano de nuestra firma".

García Román, por su parte, se mostró "tremendamente agradecido por la apuesta de patrocinio con nuestro club. Y más aún por apoyar a los equipos base, los cuales están llamados a ser el germen del Córdoba Futsal del futuro. Esperemos devolverle a Stilo Textil la ayuda que nos ha prestado con muchos éxitos deportivos y formativos".

Este año, el patrocinio se centrará en el nuevo sénior B, que militará en Segunda Andaluza; el juvenil, que debutará en División de Honor; el cadete, también de reciente creación y que jugará en Segunda Andaluza, y los dos femeninos, el sénior y el cadete.