Fátima Gálvez y 25 plazas más para España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio echarán a andar el viernes 24 de julio de 2020. Para esa fecha aún faltan 395 días, prácticamente 13 meses, en los que la delegación española multiplicará su presencia en la capital nipona. Pero de momento ya son 26 las plazas que España tiene garantizadas para la gran cita polideportiva de cada cuatro veranos, dos de las últimas conseguidas por la cordobesa Fátima Gálvez en la disciplina de tiro olímpico, dentro de la especialidad de foso olímpico, donde participará tanto en el individual como en el mixto junto al también clasificado Alberto Fernández.

A esos tres pasaportes para el campo de tiro hay que unir los logrados por otras tres especialidades, con especial atención al atletismo, que ya ha obtenido 13 plazas. La vela y la hípica, desde la doma, suman cuatro cada una, mientras que el fútbol y el tiro con arco cierran ahora mismo el cupo. Cabe destacar que todos estos billetes corresponden al país, sin ser nominativos, aunque en la mayoría de los casos, como el de Fátima Gálvez, parece imposible que pasen a otras manos de aquí a un año, salvo fuerza mayor.

Tiro olímpico

Con el bronce conseguido el domingo 23 de junio en los Juegos Europeos de Minsk, detrás de las dos italianas que ya tenían plaza, la baenense Fátima Gálvez aseguró su tercera presencia consecutiva en unos Juegos Olímpicos, tras Londres 2012 (diploma al acabar quinta clasificada) y Río de Janeiro (diploma como cuarta).

La tiradora cordobesa se une a Alberto Fernández, que obtuvo el billete para su cuarta experiencia olímpica seguida –estuvo también en Pekín 2008– el 3 de septiembre de 2018 tras proclamarse campeón del Mundo en Changwon (Corea del Sur). La clasificación de ambos, según la reglamentación, otorga también un hueco en la prueba de equipos mixtos, que debuta en el calendario olímpico en Tokio.

Vela

En agosto de 2018, los primeros billetes para Tokio 2020 correspondieron a Silvia Mas y Patricia Cantero, que debutarían en Japón en una cita olímpica, gracias al subcampeonato logrado en el Mundial de Aarhus dentro de la clase 470. Un premio que obtuvieron también en Dinamarca, con idéntico resultado, el dúo Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez, que se estrenarían juntos en la cita olímpica, si bien el primero ya estuvo presente en Río de Janeiro obteniendo un duodécimo puesto.

En el mismo Campeonato del Mundo del pasado año lograron su clasificación los windsurfistas Blanca Manchón e Iván Pastor. La sevillana, que ya participó en Atenas 2004 (fue diploma al acabar octava), y el alicantino, que vivirá sus quintos Juegos, quedaron undécima y duodécimo, pero eso les bastó para lograr el ansiado objetivo.

Hípica

Al clasificarse entre los seis primeros en los pasados Juegos Ecuestres Mundiales que se celebraron en Tyron (Alemania) el pasado septiembre, España clasificó a su equipo de doma clásica para Tokio, sacando también tres billetes para la la competición individual. En aquel concurso en tierras germanas, el conjunto nacional estuvo representado por Beatriz Ferrer-Salat, con Delgado; Claudio Alejandro Castilla, con Alcaide; Severo Jesús Jurado, con Deep Impact 3, y Juan Matute, con Quantico Ymas. De esta manera, la delegación tendrá que hacer un descarte, que ahora mismo apunta a Matute.

El equipo español de doma participará así en sus quintos Juegos, tras los de Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Río de Janeiro 2016. Cuatro diplomas y una medalla de plata en su estreno en la gran cita deportiva son sus resultados. En el plano individual, Ferrer-Salat es la reina, con cuatro apariciones en los Juegos Olímpicos y un mejor resultado de un bronce en Grecia, con tres diplomas más. Sus compañeros vivirán su segunda presencia consecutiva tras estar en Brasil.

Atletismo

España tendrá garantizada su presencia en los próximos Juegos en varias de sus pruebas fetiche: los 20 kilómetros marcha y la maratón, además de pruebas de pista como las vallas, el triple y el medio fondo.

María Pérez abrió el cupo al conseguir la mínima acompañada de su título de campeona de España el pasado marzo, por lo que se estrenará en Tokio en una prueba en la que en estos momentos estaría acompañada de Raquel González y Laura García-Caro, que obtuvieron el premio ya en abril. En categoría masculina, en mayo sacaron billete Diego García, Álvaro Rafael Martín y Miguel Ángel López; el primero sería debutante, el segundo estuvo ya en Río de Janeiro, y el primero en Londres (fue diploma olímpico) además de en Brasil.

Julia Figueroa, con paso firme hacia sus segundos Juegos Además de Fátima Gálvez, las esperanzas para el deporte cordobés de tener más presencia en los Juegos Olímpicos se encuentran depositadas en Julia Figueroa. La judoca es décima en el ranking mundial de -48 kilogramos. En Tokio habrá 18 deportistas por cada peso, así que la cordobesa tiene muy bien encaminado su camino a sus segundos Juegos.

En la maratón, Daniel Mateo consiguió la mínima en Rotterdam el pasado abril, por lo que debutará en la capital nipona. También tienen ya pasaporte Javi Guerra, que espera resarcirse de su ausencia por lesión en Río de Janeiro tras hacer la marca requerida en abril en Madrid. El tercero en discordia sería otro debutante, Hamid Ben Daoud, que en mayo logró la mejor marca nacional en Praga.

También tienen ya garantizada su presencia en los Juegos de 2020 Orlando Ortega en los 110 vallas, tras su brillante estreno en la anterior cita, donde logró una plata y gracias a su gran reaparición al aire libre en Shanghai. Fernando Carro logró hace unas semanas en Roma la mínima para los Mundiales de Doha y la cita olímpica en los 3.000 obstáculos, donde en Río terminó en el puesto 40; Daniel Arce también se estrenaría. Por ahora, el último billete es para Ana Peleteiro en triple salto, que amarró su primer gran objetivo de la temporada en el Meeting Iberoamericano de Huelva del pasado 20 de junio.

Tiro con Arco

El último billete olímpico para un deportista español, conseguido hace escasos días en los Juegos Europeos de Minsk, corresponde a Pablo Acha. Al burgalés le bastó con su clasificación para semifinales para garantizarse su presencia en Tokio 2020, aunque no contento con ello se colgó la medalla de bronce en en la prueba de arco recurvo. Para el joven arquero será su primera presencia en unos Juegos.

Fútbol

Justo antes de que Fátima Gálvez lograra su plaza para Tokio 2020, la selección española de fútbol consiguió su clasificación al entrar en las semifinales del Europeo de la categoría de Italia. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, tendrá que decidir días antes de la cita olímpica la convocatoria de 18 futbolistas que estará en Japón, con la particularidad de que entonces habrá lugar para jugadores sub 23, y no solo sub 21 como en el actual combinado.

Con la reglamentación de equipos sub 23, los próximos Juegos serán los quintos en los que participe España, tras Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sidney 2000 y Londres 2012. El mejor resultado fue el oro cuando fue anfitriona, en un equipo en el que militaba el cordobés Rafael Berges, mientras que en Australia la recompensa fue la medalla de plata.

Como particularidad hay que decir que la selección nacional ha estado en más citas olímpicas, cuando participaban otros equipos. Así, cuando entre Londres 1948 y Seúl 1988 jugaban las selecciones amateurs, España estuvo presente en México 1968 (6ª octavos de final), Montreal 1976 (13ª fase de grupos) y Moscú 1980 (10ª fase de grupos).

Antes, cuando la representación la llevaban a cabo las selecciones absolutas –Londres 1908 a Berlín 1936 (con el paréntesis sin fútbol de Los Ángeles 1932)–, la Roja, que no existía como tal en esa primera cita ni en Estocolmo 1912, compitió en Amberes 1920 (plata), París 1924 (14ª primera fase) y Amsterdam 1928 (5ª cuartos de final).