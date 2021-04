Un errático Cajasur Córdoba BM no puede con el Ibiza (19-18)

El Cajasur Córdoba no pudo con un Ibiza que se apuntó su primera victoria en la fase de ascenso a la Liga Asobal. Las imprecisiones, los nervios, los errores y la suerte no estuvieron del lado de un cuadro granate que tuvo el empate, pese a una discutida actuación arbitral, en la última acción del partido pero, en esta ocasión, la alegría no fue para el equipo cordobés.

Tras conquistar la primera victoria ante el Sporting de Alicante (32-29), los granates iban a Ibiza con ganas de seguir creciendo a costa de un equipo balear que aún no había estrenado su casillero de triunfos. De inicio, los de Jesús Escribano marcaron el camino. Aitor Gómez y Juanlu Moyano vieron portería y bajo palos Fernando Torres arrancó inmenso (0-2, 5').

Ocho minutos tardaron los locales en marcar su primer tanto. Sin embargo, el Cajasur no lo aprovechó para irse en el marcador. Entre pérdidas y paradas de Juan Gamallo, el encuentro se niveló, lo que llevó a Jesús Escribano a pedir tiempo muerto (2-2, 11'). Sin puntería de cara a la meta balear, los locales voltearon el partido (3-2, 15').

Tras casi 11 minutos sin marcar, los cordobeses rompieron su dinámica con los goles de Aitor Gómez y Julio Morgado (3-4, 16'). Fernando Torres siguió a lo suyo, pero el ataque granate no estaba funcionando. Tampoco ayudaron las numerosas exclusiones señaladas a los de Jesús Escribano. En la recta final de la primera mitad, los baleares, tras unos minutos muy nivelados (6-6), se impusieron y se fueron tres arriba al descanso (10-7).

Tras el paso por los vestuarios, el Cajasur Córdoba tenía que dar un paso al frente para darle la vuelta al partido. Era cuestión de precisión y serenidad. Pero el inicio de esta segunda mitad no fue el mejor. Las pérdidas de balón de los granates siguieron y estaban costando muy caras ante un conjunto local que mantuvo el ritmo (12-9). Tocaba ajustar la defensa y calmar los nervios.

Con el paso de los minutos, los cordobeses fueron acortando distancias (15-14, 44'). La renta se estrechaba, pero faltaba un punto más. El Ibiza, con menos errores, siguió arriba en el luminoso, lo que llevó a Jesús Escribano a pedir tiempo muerto (16-14, 44'). Iriarte abrió de nuevo la brecha a tres de distancia. Y lo intentó el cuadro cordobés. La suerte tampoco acompañó al Cajasur, que siguió tres abajo a diez del final (18-15, 50').

En el momento de la verdad, los de Jesús Escribano ajustaron la defensa y se metieron en el partido (18-17, 54'). Incluso tuvieron varias ocasiones para nivelar la contienda, pero las imprecisiones continuaron. Sin embargo, el cuadro balear no atinaba a cerrar el pleito. Tampoco ayudó una discutida actuación arbitral, con una exclusión a Fernando Torres (58') y un balón a banda para el rival. Con Pablo Martín bajo palos, al estar Vicente González lesionado, tuvo el empate Juanlu Moyano, pero la suerte no sonrió al Córdoba Balonmano, que se volvió de vacío de Ibiza.