Los equipos cordobeses de Tercera División solo piensan en mirar hacia delante

El Grupo X de Tercera División vive este domingo su tercer encuentro en una semana con la disputa de la jornada 28. Con un intervalo de 48 horas para el Pozoblanco y el Córdoba B, y algo más para un Ciudad de Lucena que jugó el pasado miércoles, llega una nueva etapa de la competición. De los equipos cordobeses, sólo el Salerm Puente Genil se libra de esta jornada y lo hace además sumando los tres puntos ante el excluido Écija.

El Córdoba B regresa a la Ciudad Deportiva después de perder ante el Conil, y lo hace para recibir al Sevilla C (12:00), un equipo situado en mitad de la tabla, que busca escalar puestos en la clasificación aunque no podría disputar un play off del que le separan solo cuatro puntos. El conjunto hispalense llega encadenando siete jornadas sin conocer la derrota, con cuatro triunfos y tres empates.

El encuentro es de nuevo a vida o muerte para el conjunto blanquiverde, que ve como se reducen las jornadas y continúa sin salir del descenso. Los de Diego Delgado, además, tendrán en su contra que serán uno de los equipos que menos horas disfruten de descanso, frente a un equipo que jugó el pasado miércoles, por lo que el aspecto físico puede ser determinante.

El técnico blanquiverde recupera para este duelo a Kaya y Álex Marcelo, aunque no podrán contar con Manolillo, y pierde además de a Iván Navarro a Vera, que irán convocados con el primer equipo. El que sí repetirá convocatoria es Fran Gómez, que de nuevo volverá a jugar en el filial, como el pasado viernes.

El Ciudad de Lucena, por su parte, visita a la Lebrijana (17:30). Los de Dimas Carrasco, tras empatar ante el Xerez CD, encadenando su cuarta jornada consecutiva sin ganar, se enfrenta a un equipo que sólo tiene un colchón de tres puntos sobre el descenso y que acumula seis jornadas sin conseguir el triunfo.

El conjunto lucentino viaja consciente de su mala dinámica y buscando un triunfo que comience a revertir su situación, al menos para no agrandar su diferencia con el liderato, o verse fuera de unos puestos de play off en los que lleva metido desde que se inició la competición. Para este duelo, Carrasco no puede contar con los lesionados Germán, Morales y Mario Hernández y tiene entre algodones a Sergi Valls.

Por último, el Pozoblanco vuelve a jugar a domicilio. Si el pasado viernes viajaba a Arcos, ahora lo hace a Gerena (17:30), un rival al que los de Javi Moreno, que continúa sancionado, podrían superar en la clasificación de conseguir el triunfo.

De esta forma, el partido se convierte en trascendental y de nuevo puedo aparecer el factor físico como determinante, ya que los vallesanos jugaron el pasado viernes, mientras que los hispalenses descansaron en la jornada intersemanal al sumar los puntos ante el excluido Écija.

Para este duelo, el técnico pozoalbense recupera al meta Gonzalo tras cumplir su partido de sanción, pero mantiene las bajas de Elu, Curro Pérez y Carlos Moreno.