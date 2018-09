En la época de Mingorance no ocurría

Con casi diez mil espectadores en las gradas y dos equipos que comparten su corazón sobre el verde, el Granada decidió que la visita del Córdoba era un buen momento para rendir homenaje a José Mingorance, que recibió de manos de Manolo Garrido una camiseta con el 5 a la espalda y una placa en los prolegómenos del choque. Lástima que el ex internacional no pudiera ya a estas alturas haberse enfundado la elástica y defender a los blanquiverdes sobre el verde, aunque fuera por unos minutos. Porque con la entrega y calidad que siempre desplegó en su época de futbolista, difícilmente el resultado hubiera sido el mismo. No pudo ser y al final seguro que se alegró por la victoria rojiblanca, aunque no tanto como si enfrente hubiera estado otro rival. Un CCF que estuvo acompañado por cerca de medio millar de aficionados que se volvieron a dejar todo en la grada sin poder ver al final restañado su honor. Otro viaje a cero que merma la ilusión, al menos hasta el próximo.