No es una semana más para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El conjunto blanquiverde recibe el sábado al Zaragoza en el que sin duda es el partido más importante de lo que va de temporada, pues en juego estarán buena parte de las opciones de salvación de ambos equipos. Esa responsabilidad se nota en los ojos de los jugadores del conjunto cordobés, que conviven entre la presión y las ganas por que llegue el sábado cuanto antes. Una de las voces autorizadas del vestuario, Javi Sánchez tiene claro que necesitan la mejor versión de su equipo y también del público de Vista Alegre. Su objetivo e ilusión no es otra que sellar una permanencia que el próximo año le permita disfrutar del deporte que ha marcado su vida desde el otro lado de la pista.

-Llevan una semanas duras, ocho jornadas sin ganar y con alguna oportunidad importante perdida en casa. ¿Ha hecho daño eso al equipo?

-Los tres partidos últimos que hemos tenido en casa nos han dolido mucho. Han sido buenas oportunidades para sumar tres puntos y no lo hemos conseguido. Luego sabíamos que los dos partidos fuera contra ElPozo Murcia y el Barça iban a ser muy difíciles, pero no los afrontas igual que teniendo más puntos en las jornadas anteriores. Es así pero es pasado, tenemos que mirar la futuro.

-De las recientes visitas a dos de los grandes, supongo que la derrota ante el Barça es la que más duele, por cómo se produjo.

-Imagínate, te ves a falta de tres minutos con el empate en el marcador y el subidón de haberlo conseguido y lo ves más cerquita. Quizás si no hubieran hecho el 3-2 en esa falta ellos hubieran sacado el portero-jugador y cualquier cosa podría haber pasado. Te queda esa cosa. Es verdad que al final estás jugando contra el Barça, pero competimos genial allí.

-¿Cómo ha asimilado el equipo esa última derrota después de estar tan cerca del empate?

-Con esa idea nos tratamos de quedar. Estuvimos compitiendo hasta el último minuto, defendimos muy bien y fuimos un equipo en todos los aspectos. Es lo que tenemos que sacar, además de las buenas sensaciones con balón. Toca aprender de eso, al final son las cosas que te hacen disfrutar de este deporte.

-La zona de descenso está más cerca que nunca. ¿Siente el vestuario la presión de verse abajo?

-Desde principio de temporada sabíamos que la situación podía ser así. Es verdad que, tal y como se dio la primera vuelta, llegados a esta fecha igual esperábamos estar más tranquilos. Pero en realidad es una situación normal. Lo que no es normal es que no hayamos pisado el descenso todavía. También es verdad que no haber pasado por esta situación en toda la temporada y verla ahora tan cerca cuando se acerca el final, si de por sí ya tienes presión, esto supone el doble.

-Con el trascendental partido ante el Zaragoza tan cerca, ¿qué sensaciones tienen?

-Es una mezcla de presión y ganas. Hay nervios porque nos jugamos mucho, pero tenemos muchas ganas de afrontarlo en casa, con nuestra gente. Sabemos que aquí somos más fuertes que en otros escenarios y tenemos esas ganas de que llegue el momento y darlo todo.

-Suena a tópico recurrente pero el partido contra el Zaragoza es una final.

-Sí, es un partido decisivo porque ya no es solo un rival directo, sino que también lo jugamos en casa y está en juego el goal average, porque allí empatamos. Al final de temporada no se distinguirá un partido de otro, porque todos cuentan, pero en estas circunstancias lo consideramos una final.

-¿Qué rival espera el sábado?

-Zaragoza es un equipo muy particular porque tiene una defensa en zona muy marcada. Es quizás el único equipo de la liga que lo hace. Nos estamos centrando en cómo atacar esa defensa, más aspectos tácticos que físicos. Allí hicimos un buen partido, competimos muy bien y aquí con el apoyo de la gente esperamos sacarlo adelante.

-El club se está moviendo para que Vista Alegre vuelva a ser una olla a presión.

-Eso debe ser clave para que nosotros demos ese pasito adelante y jugar con confianza, sabiendo que si hacemos las cosas bien podemos conseguir los tres puntos con el apoyo de nuestra gente. El club ha facilitado el tema de las entradas para que Vista Alegre esté lleno y ya no es solo eso, sino que estén arropando al equipo durante los 40 minutos, en esos momentos de debilidad que hay en todos los partidos. Desde el calentamiento queremos sentir el apoyo de la gente.

-Van a necesitar su mejor versión y la de su público.

-Sí, y por eso tenemos muchas ganas. Una de mis motivaciones de este año era disfrutar de Vista Alegre y de Córdoba. Se ha visto en los partidos importantes que esto era una caldera. Es verdad que el último partido en casa el ambiente fue un poco frío, todos lo reconocieron y los jugadores también lo sentimos en la pista. Esperemos que ya no solo sea jugar en Vista Alegre, sino que la gente se vuelque durante todo el partido, porque todo suma.

-¿Cómo se encuentra en el plano individual? Lleva una temporada de muchos altibajos.

-Al principio de temporada estuve muy bien, contando con minutos y siendo importante en el equipo. A raíz de la lesión, justo antes de Navidad, se me cortó un poco el ritmo. Estoy intentando entrar, pero es verdad que es difícil porque el equipo tiene mucho nivel. Quizás he quedado relegado a un rol más secundario, pero ante el Barça ya conté con bastantes minutos y espero que ese bajón ahora me sirva para coger un empujón para la fase importante.

-Hace semanas anunció su retirada al final de la temporada. ¿Cómo afronta este tramo final del que será su último año?

-Estoy intentando disfrutar de todos los momentos, de cada entrenamiento incluso y de todas las experiencias que me reporta este deporte. Siempre estás supeditado a los resultados. Muchas veces no se valora todo el esfuerzo que hay detrás y únicamente se ve el resultado. Es quizás una de las cosas por las que he decidido dejarlo y dedicarme a otras cosas. Ese condicionamiento del resultado, psicológicamente, pesa mucho. Pero bueno, dentro de la presión que vivimos, intento disfrutar porque también es muy bonito el competir contra los mejores. Intento vivir el día a día y disfrutarlo, porque sé que después lo voy a echar mucho de menos.

-¿A qué tiene pensado dedicarse cuando cuelgue las zapatillas?

-Primero quiero disfrutar de los míos, quitarme tanto viaje y tanta presión. Luego intentaré buscar trabajo de los estudios que tengo. Por suerte, espero a partir de este verano meterme en el mercado laboral. Por supuesto, seguiré vinculado al deporte, al fútbol sala, desde otro punto de vista. Pero estoy seguro que no voy a apartarme de esto, porque ha sido mi vida y es lo que me gusta.

-No puede irse sin dejar al equipo de su ciudad en la élite.

-Ese es el objetivo primordial. Ojalá conseguirlo, es por lo que estoy luchando. Mi ilusión es dejar al Córdoba Futsal en Primera y disfrutarlo el año que viene como espectador, poder venir a Vista Alegre y disfrutar de los equipos y del ambiente en Primera. Si lo logramos, sería un orgullo haber ayudado al equipo en el objetivo de consolidarse. Y después, pasaré a ser un aficionado más.