Una entente cordial para "refrescar" el calendario

Los organismos que rigen el tenis masculino se reunieron en Londres para analizar el futuro y acordaron trabajar de forma común en un calendario más corto que beneficie a los jugadores.

La Federación Internacional (ITF), la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), los cuatro Grand Slam, el Consejo de Jugadores y Kosmos (la empresa que ha comprado los derechos de la Copa Davis para los próximos 25 años) acercaron posturas.

"La intención es poder llegar a un acuerdo para poder mejorar el calendario. Se está trabajando a medio plazo, no a corto plazo. Hay que racionalizar un poquito lo que ahora es excesivo", afirmó el CEO de Kosmos, Javier Alonso.

Y es que lo que ocurrió en los últimos meses obliga a acercar posturas. Kosmos consiguió que la ITF aprobara una revolución en la Copa Davis, un torneo con 118 años de historia, que a partir de 2019 se jugará en una única semana, en sede única y con 18 equipos.

Pero la ATP, dueña del circuito masculino, anunció la creación de una Copa Mundial que arrancará en enero de 2020 con 24 países compitiendo durante diez días en tres ciudades australianas. Repartirá puntos para el ranking y algo más de 13 millones de euros en premios, 4,3 menos que la Davis.

El tenis pasará de tener una competición por equipos repartida en cuatro semanas a lo largo del año a tener dos y muy pegadas en el calendario: la Davis se jugará en noviembre y la Copa Mundial, en enero. Además, Roger Federer lanzó en 2017 la Copa Laver, un torneo de exhibición en la que tenistas de Europa se enfrentan a otros del resto del mundo en septiembre. Las dos primeras ediciones fueron un éxito.

Novak Djokovic, número uno del mundo y presidente del Consejo de Jugadores, cree que no tienen sentido dos eventos por equipos en tan poco espacio de tiempo: "No es sostenible. Un solo evento es un escenario ideal".

El presidente de la ATP, Chris Kermode, salió satisfecho de la reunión: "Hay 64 torneos y los cuatro Grand Slam. Es mucho tenis. No va a cambiar nada de la noche a la mañana, pero el tono de la reunión fue muy bueno". La solución más sencilla sería eliminar algunos de los torneos de menor categoría, los ATP 250 y 500. Pero hay 13 países que sólo tienen eventos 250 y no querrán perderlos. "Puedes eliminar 20 torneos, pero no sé quién querrá eso. Ni los torneos ni los jugadores del circuito querrán seguro", señaló Federer.