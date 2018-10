Un doblete para Nicolás

Nicolás Puertas puso colofón a su brillante participación en el Campeonato de Europa Multideporte de Ibiza con una segunda medalla de oro en la prueba de triatlón cros, que se une a la conseguida el martes en duatlón cros, ambas en la categoría júnior. El cordobés del Montilla Córdoba Triatlón lideró a la delegación española en una jornada con cinco podios más: la plata de Laura Gómez en la categoría élite femenina; los bronces de Kevin Tarek Viñuelas, en sub 23 y Alfonso Izquierdo, en júnior, y el oro de José Antonio Abril y el bronce de Francisco José Lopez en paratriatlón, con los que España completó su exhibición.

Puertas necesitó un tiempo de 47 minutos para completar el recorrido del triatlón, compuesto por un segmento de 500 metros de natación, otro de 10 kilómetros en bicicleta y un último de 4 kilómetros de carrera a pie en el entorno de Cala Bassa, en el municipio ibicenco de Sant Josep de Sa Talaia. Un registro que le sirvió para aventajar al italiano Filippo Pradella y a su compatriota Izquierdo, y sellar un doblete histórico e inolvidable para el joven triatleta.

España consiguió cinco medallas más con Gómez, Kevin Tarek, Izquierdo, Abril y López

"No me lo creía para nada, estoy súper contento y no tengo palabras. La temporada ha sido de diez, estoy muy contento. A seguir con la motivación de esta competición", explicó el menor de los hermanos Puertas a Efe, al término de una prueba que le llegó apenas dos días después de su primer gran éxito en Ibiza y que le abre las puertas de la gloria. "Había más nivel en ésta. La bicicleta ha sido muy dura desde el principio hasta el final, creía que me iba a dejar con las piernas muy cansadas. Pero al final he tenido un plus y victoria de nuevo".

Para terminar, Nicolás habló acerca de la opción de probar con el triatlón sprint: "Un poco de gusanillo sí que hay pero la gran felicidad se consigue compitiendo con mi hermano. Si coincidimos en cualquier competición juntos estaré muy contento".

La cuarta jornada del certamen sirvió para coronar también al Tim van Hemel y Nicole Walters en las pruebas élite. El belga invirtió un tiempo de 1:19:39 en completar el recorrido de la prueba, fijado en un segmento de natación de 1.000 metros, 20 kilómetros de bicicleta de montaña y 6 kilómetros de carrera a pie. Así, superó al francés Brice Daubord y al italiano Marcello Ugazio.

En la prueba femenina, Walters alcancó la línea de meta con un registro de 1:33:50, prácticamente tres minutos menos que la española Laura Gómez. Tercera en la línea de meta fue la ucraniana Sofiya Prymna.