El Deportivo Córdoba ya prepara la visita al Atlético Torcal con el liderato en juego

El Deportivo Córdoba afronta este sábado un partido clave para dilucidar la clasificación del Subgrupo 3B de la Segunda División Femenina de fútbol sala. El conjunto cajista visitará al Atlético Torcal, al que supera en la tabla solo por su mejor coeficiente goleador (+45 por +39), ya que ambos equipos están empatados a 24 puntos. Una mínima ventaja sustentada en la última goleada del cuadro que dirige Juanma Cubero, el pasado domingo, en el primer partido de 2021, ante el Hércules de Ceuta (11-1).

La principal protagonista del triunfo fue Celi Calderón, autora de cuatro tantos en un choque que al descanso apenas llegó 2-0. "La verdad es que la primera parte estuvimos tanteando el terreno. Sabíamos que era un partido asequible por lo que habíamos visto en jornadas anteriores, siempre con respeto, como ante cualquier otro rival", comentó la pívot, incidiendo en que "en la primera mitad tampoco nos entraban los goles". "En el segundo tiempo sí creo que jugamos bastante mejor, con más juego colectivo, y ya sí conseguimos marcar como estábamos intentando conseguir desde el primer minuto", sentenció.

La almeriense reflejó la dificultad de anotar un póker al admitir que no lo había conseguido en sus cinco temporadas en el Deportivo Córdoba, aunque en el Comarca de Níjar, su anterior club, rememora que lo hizo "en algún partido, y en el Vícar, también". "Reconozco que estoy muy contenta, estoy atravesando muy buena dinámica de cara a portería en busca del gol, sin olvidar que esta temporada me están respetando también las lesiones; en cualquier caso, lo principal y lo importante es que da igual quién marque los goles, sino sumar los tres puntos en cada partido y jugar bien en equipo", explica Celi.

Dos de esos cuatro goles frente al Hércules llegaron con sendas asistencias de la gaditana Tere, con quien Calderón reconoce que forma "un buen dúo". Tiramos buenas paredes, y me entiendo muy bien con ella, que también es muy sacrificada, y nos compenetramos muy bien en la pista, al igual que me sucede con Neiva, con la que también me entiendo fenomenal, ya que además llevamos muchos años jugando juntas, e incluso aterrizamos en Córdoba el mismo verano de 2016", argumenta la almeriense.

Conexiones que ojalá fluyan de nuevo en el partido ante el Atlético Torcal que pone en juego el liderato y al que las malagueñas llegarán con sed de venganza tras los dos triunfos deportivistas este curso: 3-2 en la final de la Copa de Andalucía y 1-0, con gol de la propia Celi Calderón, en la primera vuelta liguera. "Será un partido complicado. Sabemos que será más difícil, más sacrificado, que tendremos que correr más, que jugar más en equipo, y trataremos de sacar otros tres puntos, como lo hemos hecho en otras ocasiones".