Las cuentas de los equipos cordobeses para cumplir sus objetivos en Tercera RFEF

Los cuatro equipos cordobeses del Grupo X de Tercera RFEF entran en la recta final de la fase regular sin sellar aún sus objetivos. A falta de tres jornadas, el Córdoba B y el Ciudad de Lucena, que dependen de sí mismos, buscan cerrar su plaza en el play off de ascenso a Segunda RFEF, un reto que es muy complicado para un Salerm Puente Genil que debe ganarlo todo y esperar a los fallos de sus rivales. Por su parte, el Pozoblanco, con su victoria al Utrera del pasado domingo, dio un gran paso hacia la permanencia.

El Córdoba B, que es actualmente el mejor clasificado de los equipos cordobeses -marcha cuarto con 53 puntos-, tiene dos puntos de ventaja respecto al Gerena y el Ciudad de Lucena. Con el Utrera ya clasificado, el Xerez CD es el otro rival que pelea por estar entre los mejores. Uno de ellos se quedará fuera y el filial cordobesista luchará por estar en la lucha por un ascenso que ha conseguido ya el Recreativo de Huelva de forma directa. De hecho, el cuadro onubense es el primero de los tres rivales a los que se tendrá que enfrentar en esta recta final del campeonato.

Los blanquiverdes se medirán a los recreativistas y al Utrera fuera de casa, mientras que se enfrentarán al Tomares en su feudo. Un duro calendario para un Córdoba B que debe ganando los tres duelos estará en un play off al que opta también un Ciudad de Lucena que está sexto con 51 puntos. Los celestes, tras tres derrotas seguidas, dependen de sí mismos aún porque Xerez CD y Gerena se cruzan en esta próxima jornada. Para ello, deben empezar por ganar este sábado en su estadio al hundido Los Barrios. Posteriormente, jugarán contra el Pozoblanco a domicilio y cerrarán la competición ante el Cartaya.

El Salerm Puente Genil, séptimo con 44 puntos tras vencer el derbi el pasado domingo al Ciudad de Lucena, está en una zona de nadie. Con mínimas opciones de estar en el play off y salvado, las cuentas aún le dan algo de esperanza, aunque no dependen de sí mismo los de Juanmi Puentenueva. Para obrar el milagro, los pontanos deben ganar al Rota, al Antoniano y al Xerez CD y esperar que los de Dimas Carrasco y el Gerena no ganen ningún envite de los tres que tienen que disputar. Una carambola complicada.

Por otro lado, el Pozoblanco, tras romper una mala dinámica el pasado domingo ganando al segundo, el Utrera (3-1), está decimoprimero con 33 puntos. Con Los Barrios y Cabecense prácticamente descendidos -se puede certificar este fin de semana-, los vallesanos están a cinco puntos de la otra plaza de peligro que ocupa actualmente el Antoniano.

Los de Antonio Jesús Cobos, que dependen de sí mismos para sellar la permanencia, juegan fuera de casa ante el Ceuta B y el Rota -no han ganado aún a domicilio- y reciben al Ciudad de Lucena. En estas tres citas puede certificar su objetivo principal en un curso marcado por su buen hacer en el Municipal. En la pelea, junto al Pozoblanco, también están Rota, Cartaya y Tomares. Sólo uno caerá al pozo y ahora mismo esa plaza es del Antoniano. Así arranca la recta final de un campeonato que tiene a los equipos cordobeses a la espera de cerrar sus objetivos.