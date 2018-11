La crisis toca a su fin en casa del campeón

Nada mejor que asaltar la cancha del campeón para recuperar el paso. Tras tres jornadas sin ganar, el Córdoba CF Futsal cerró su crisis con una victoria de prestigio ante el filial de ElPozo que le permite alcanzar la zona media de la tabla.

El tempranero gol de Ricardo no hizo justicia al buen inicio de partido visitante. Los blanquiverdes reaccionaron bien al primer golpe y Cordero, Manu Leal y Keko pudieron empatar acto seguido, aunque no fue hasta el ecuador del primer acto cuando Cordero igualó el choque. El empuje del conjunto de Macario no quedó ahí y, coincidiendo con su mejor fase de juego, Manu Leal volteó la contienda en el minuto 16. Por si fuera poco, sólo segundos después, y gracias a otra buena presión en cancha rival, Pakito amplió diferencias, algo que acariciaron también Manu Leal y Cordero en dos lanzamientos de diez metros bien resueltos por un inspirado Guillamón.

El paso por los vestuarios no relajó a los cordobesistas, que tuvieron el 1-4 en los pies de Cordero, justo en la acción previa al segundo tanto local, que apretaba el partido otra vez, pasando a ser más de ida y vuelta. Algo que benefició a ElPozo Ciudad de Murcia, que firmaron las tablas con un autogol de Cordero. La emoción estaba más que garantizada en el tramo final.

Pero entonces, cuando todo parecía en contra, volvió a salir el cáracter del Córdoba CF Futsal y Pakito, tras una acción de pizarra iniciada por Manu Leal, devolvió la ventaja a los visitantes. Los intentos a la desesperada de la escuadra murciana, ya con el juego de cinco, no obtuvieron recompensa.