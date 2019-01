Una jornada para recuperar buena parte del terreno perdido

El Grupo X de Tercera División llega a su vigesimosexta jornada con una connotación importante: la posibilidad de retirada del Écija, equipo que ha aplazado su encuentro ante el Salerm Puente Genil al próximo miércoles (20:00) para tratar de encontrar una solución que le permita subsistir lo que resta de temporada.

El filial, sin Kevin ni Chuma, con el primer equipo

El Córdoba B visita al Utrera (San Juan Bosco, 12:00), segundo en la clasificación a solo tres puntos del líder, el Cádiz B, más en cuadro que nunca. Porque a los ya de por sí habituales problemas, Juan Marrero tiene que añadir ahora las bajas de Kevin y Chuma, dos hombres de los considerados titulares en defensa y ataque que estarán en Alcorcón para paliar la escasez de efectivos del primer equipo, entre sanciones, lesiones y las recientes desvinculaciones contractuales.

El técnico del filial tampoco podrá contar con Miguel Ángel, aún sancionado, ni con Borja Estepa, lesionado, y mantiene la duda sobre la posible participación de Marco Rosa. Así, se verá de nuevo obligado a tirar de juveniles no sólo para completar la convocatoria, sino para conformar el once que salte al San Juan Bosco. De esta forma, además de Moyano, formarán parte de la expedición Cano, Abraham, Amaya y Alberto.

Marrero destacó que el Utrera está "haciendo un proyecto para quedar campeón y ascender". No en vano, es un equipo que se ha reforzado en las últimas semanas con Marrufo, Segura e Israel –los dos primeros están en la convocatoria– y ya de por sí tiene gente importante como Carreño o Toni. Pero el técnico es consciente de que sus jugadores darán batalla ante cualquier rival, como vienen demostrando. De momento, el B ya rompió su dinámica negativa con un triunfo ante el Sevilla C que le valió para escalar a la sexta plaza, a cinco puntos del play off.

El Espeleño busca dar una nueva sorpresa

El que no renuncia a repetir sorpresa es el Espeleño, equipo que la pasada jornada derrotó contra todo pronóstico y cargado de bajas al Ceuta, a domicilio, y que ahora tiene un nuevo duelo de enjundia en el feudo del Xerez CD (La Granja, 17:00). Pero la alicaída moral de los del Guadiato se ha visto reforzada tras la victoria ante los caballas, que les dejó a seis puntos ya de la permanencia.

Para este encuentro, el técnico rojillo, José Ángel Garrido, tiene las altas de Chechu, Javi Guerrero, Lucena y José Rodríguez, aunque sigue manteniendo fuera de combate una semana más a Josan, Guti, David Carmona, Óscar y Samuel González.

El Ciudad de Lucena, a abrir brecha con el peligro

Por su parte, el Ciudad de Lucena pretende huir definitivamente del peligro y, si es posible, aumentar la renta de seis puntos que ahora tiene después de imponerse al Gerena. Para ello, debe dar un paso al frente en su visita al Sevilla C (Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, 12:00), equipo que sí está en zona de descenso.

Para este duelo trascendente para la clasificación, el técnico celeste, Diego Caro, que no podrá contar aún con el recién llegado Manu Reina, mantiene la duda de Cristian Osuna, y la baja de Lopes, que definitivamente se ha desligado de la entidad aracelitana.