El Córdoba Futsal no renuncia a la sorpresa ante el Palma Futsal, otro aspirante al título

El Córdoba Futsal atraviesa un momento dulce. Tres jornadas sin perder, con dos empates a domicilio y la gran victoria ante el Barça, sorprendente colista, han colocado al conjunto blanquiverde en la primera mitad de la clasificación de Primera División con cinco puntos y un colchón de dos tanto con la posición de play out como con la zona de descenso. Un crecimiento que este sábado intentará reafirmar ante otro firme aspirante al título, el Palma Futsal (Vista Alegre, 13:00), que pasa por ser uno de los cuatro invictos del campeonato.

Otra prueba, por tanto, de máxima exigencia para el equipo de Josan González, que se ha levantado como los grandes tras aquel primer tropiezo ante el Burela en el estreno. El punto álgido llegó hace una semana con el triunfo ante el Barça, pero el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no está dispuesto a quedarse ahí, ni mucho menos, y ya piensa en doblegar a otro candidato a todo en la Liga Nacional de Fútbol Sala que, en este caso, sí ha empezado demostrando en la pista su condición.

Porque el Palma Futsal es ahora mismo segundo con diez puntos sumados en cuatro encuentros -los mismos que la escuadra cordobesista-, saldados con tres victorias y un único empate. La igualada balear llegó en su visita a Peñíscola por un resultado (3-3) que es el mismo que el Córdoba Futsal sacó el pasado miércoles. Por delante sólo está el Levante, que lleva pleno de triunfos en sus cinco compromisos ligueros. Son dos de los invictos, junto al Viña Albali Valdepeñas y el Jaén Paraíso Interior, que sólo han disputado tres partidos.

Con el conjunto mallorquín que entrena Antonio Vadillo llegarán tres cordobeses asentados ya en la élite: el portero Carlos Barrón, el cierre Lolo Urbano y el ala Rafa López. Los tres forman parte de una convocatoria de la que ha vuelto a caer el argentino Mati por unas molestias musculares en el cuádriceps que le dejaron ya fuera de la jornada intersemanal.

Por su parte, Josan González a tiene disponible a toda la plantilla, por lo que tendrá que hacer otra vez tres descartes antes del choque. Los que a buen seguro no se quedarán fuera son los 400 simpatizantes del club que agotaron en apenas unas horas las entradas y que darán color y calor a las gradas de Vista Alegre para buscar la segunda sorpresa consecutiva.

"Tenemos que hacer las cosas muy bien"

Pero no será nada fácil porque en "una liga que no para, que no te da concesión", el cuadro cordobesista se encontrará "con uno de los rivales más en forma, que destaca sobre todo por su fortaleza defensiva, que lleva muchos años con el mismo entrenador, y es un equipo muy compacto, que sabe a lo que juega tanto en ataque como en defensa", según palabras de Josan González.

Ante ese panorama, el técnico pontanés tiene claro que su equipo tendrá que "hacer las cosas muy bien para poder sumar de tres en tres, que es nuestro objetivo, y más en nuestro campo y con nuestra gente". "Tenemos muchas ganas de hacer un gran partido y poder dedicarle los tres puntos a nuestra afición, sobre todo a esa gente que nos sigue y no puede entrar al pabellón", ha finalizado el líder del vestuario de un Córdoba Futsal que quiere seguir creciendo.