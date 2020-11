El Córdoba Futsal tiene la obligación de levantarse ante el Fútbol Emotion Zaragoza

Ya no hay margen para el error. El Córdoba Futsal repite este sábado en casa ante el Fútbol Emotion Zaragoza (Vista Alegre, 13:00) obligado a levantarse para reconducir su marcha en el campeonato de Primera División. Tras cuatro partidos sin ganar, los blanquiverdes cayeron el miércoles al puesto de play out con la disputa de una jornada intersemanal pospuesta para ellos por los contagios del Viña Albali Valdepeñas, por lo que sólo la victoria les garantiza seguir fuera de esa zona de descenso que no conocen desde su aterrizaje en la élite.

Sólo con esos datos, la cita ante el cuadro maño ya tiene tintes de final. Pero alcanza aún más trascendencia si se tiene en cuenta que el Zaragoza, aunque ahora tenga cinco puntos más, está llamado a estar en esa misma pelea por la permanencia. Para rizar el rizo, el equipo de Josan González sólo suma una victoria tras siete partidos y, lo que es todavía peor, ha perdido su fortaleza en casa: a pesar de que el Barcelona cayó y el Palma empató, dos rivales directos como el Burela y el Ribera Navarra salieron con el zurrón lleno.

Y es precisamente eso, las sensaciones, es lo que más preocupa en el seno del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, consciente de que la clasificación ahora mismo, con una docena de encuentros aplazados por el covid-19, está totalmente desvirtuada. Eso no quita que haya que echarle un ojo, y que eso provoque un repelús por cómo se ha puesto la cosa tras esta serie tan negativa que toca romper ya ante un Fútbol Emotion que llegará a Vista Alegre herido, tras encadenar dos derrotas ante el Palma y el Cartagena que, con los tres empates previos, hace que los de David Marín lleven cinco choques sin suma de tres.

Josan González, sabedor de la importancia del envite ante los aragoneses, no podrá contar con toda su plantilla. Cristian Ramos dejará su sitio en la convocatoria al canterano Víctor al sufrir en uno de los entrenamientos semanales unas molestias en su rodilla derecha, la misma de la que fue intervenido el pasado mes de febrero. El meta ya se está sometiendo a un plan específico de trabajo y será la evolución del mismo la que marcará su alta competitiva. El técnico ha realizado tras el último entrenamiento de este viernes al también jugador de base Pedro y al ya habitual David Leal, para una cita clave en el devenir del campeonato del Córdoba Futsal.