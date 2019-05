El Córdoba Futsal se topa con un inspirado Cidao y cede el primer punto ante el Betis (1-2)

No pudo ser, pero no fue por falta de ganas, ni de oportunidades. El Córdoba CF Futsal se estrelló en un muro llamado Cidao en el primer partido de la serie ante el Real Betis, que el viernes tendrá una primera oportunidad para meterse en la final del play off a Primera División ante su público. No será fácil, ni mucho menos, ya que los blanquiverdes, en caso de tener que morir, lo harán matando.

Ante un Vista Alegre lleno hasta la bandera, una semilla que tiene que servir para recoger frutos más pronto que tarde, el Córdoba salió hipermotivado, con ganas de resolver de salida. Pero se topó con un aspirante que demostró el porqué de su condición de gran favorito, ganada por ese segundo puesto en la liga regular. Con presión y ritmo muy altos, el primer error en zona defensiva de los locales lo hizo bueno el brasileño Keko tras el servicio de Borja Blanco. Solo iban tres minutos y el marcador ya estaba inclinado hacia el lado bético.

Con la pausa y la tranquilidad de verse por delante, el Betis se adueñó del partido, subido a la inspiración de Burrito. Juanra tuvo que salvar bajo palos un tiro de Ivi tras un mal pase de César y Borja Blanco avisó con un libre directo lejano. Las llegadas visitantes eran letales, mientras que a los de Macario les faltaba un punto de acierto en los últimos metros. Le pasó a Juanra, Pakito y Lolo Jarque, que no pudieron apenas inquietar a Cidao, ávido para salir de la portería.

Su mayor susto llegó con una salida vertiginosa a la que no pudo dar forma Keko en el mano a mano. Pero en esa fase del encuentro era el Betis el que mandaba con claridad. Manu Leal se interpuso al disparo a quemarropa de Cornejo, Nono se erigió en héroe con una manopla a disparo de Keko y luego apareció ante el intento de vaselina de Burrito. Ya por entonces, el CCF estaba bajo la amenaza de las cinco faltas, y el primer doble penalti lo hizo bueno Borja Blanco con un latigazo a la escuadra.

Paso al frente tras el intermedio

El 0-2 al intermedio hubiera sido una losa para cualquier equipo, pero no para este Córdoba Futsal infatigable. Subió la línea de presión tras el descanso y comenzó a mandar en el partido. Pero entonces emergió la figura de Cidao, imbatible y con los postes como aliados, a un remate de Koseky. Jesús Rodríguez, David Leal, Pakito... el acoso y derribo blanquiverde era continuo, pero seguía sin dar en la diana. Entonces, tras un remate de Tobe al palo, Bellvert fue expulsado por sacar el codo a pasear y en esa superioridad se multiplicaron las llegadas, todas con el mismo final: la parada del meta brasileño.

Manu Leal y Cordero volvieron a probar a Cidao antes de que Macario se la jugara con el portero jugador a falta de cinco minutos. David Leal se puso la camiseta y apretó con todo el CCF, encontrando el premio con una falta en la que César por fin halló un agujero hacia el portal bético. Koseky, David Leal y Jesús Rodríguez tuvieron las últimas, pero no hubo empate.

Ficha técnica:

Córdoba CF Futsal (1): Nono; Pakito, Jesús Rodríguez, Manu Leal y Koseky –cinco inicial–, Lolo Jarque, David Leal, Cordero, Keko, César, Juanra, Catiti.

Real Betis Futsal (2): Cidao; Borja Blanco, Rubén Cornejo, Keko y Víctor Arévalo –cinco inicial–, Tobe, Burrito, Ivi, Bellvert, Víctor López y Eric.

Goles: 0-1 (3’) Keko. 0-2 (14’) Borja Blanco. 1-2 (36’) César.

Árbitros: García Ribera y Simón Benet (catalanes). Amonestaron a los locales Lolo Jarque, David Leal, Cristian y Keko, y los visitantes Burrito, Tobe, Keko y Mario Almagro. Expulsaron con roja directa a Bellvert (32’).

Incidencias: Primer partido de la semifinal del play off de ascenso a Primera División disputado en Vista Alegre ante unos 3.500 espectadores.