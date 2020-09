Aquello de que de las derrotas se aprende puede resultar un tópico de lo más manido en el deporte, pero cobra especial vigencia en la pretemporada. El ejemplo perfecto lo representa el Córdoba Futsal, que cayó ante ElPozo Murcia en su primer duelo amistoso del verano, aunque transmitió unas sensaciones más que esperanzadoras, que hablan de que el equipo blanquiverde mantiene sus señas de identidad y cuenta este año con jugadores que, cuando agarren la forma óptima, darán mucho que hablar.

Así lo entendió también Josan González, entrenador del Córdoba Futsal, que tras el duelo en Vista Alegre se mostró bastante contento con lo visto sobre la pista. "Creo que competimos el partido en todo momento, aunque fuimos de más a menos. En el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones y luego atacamos bien el cinco para cuatro. Vamos en una buena línea y hay que mantenerla, sea el rival que sea", argumentó el técnico de Puente Genil.

Para Josan, su equipo mantiene vivas sus mejores armas del curso pasado y aún debe progresar en otros aspectos. "El Córdoba tenía una identidad propia antes de llegar yo, basada en la intensidad y el carácter. Yo le he dado el punto de cómo yo entiendo ese carácter dentro de cómo me gusta el fútbol sala. Esa identidad no se puede perder y el que venga tiene que sumarla", comentó al respecto.

Con todo, el técnico de los blanquiverdes también se mostró exigente y reconoció que les queda "mucho" para ver al equipo que quiere. "A pesar de estar bien, aspiro a estar mucho mejor con el paso de las semanas", puntualizó.

El debut de dos canteranos

Josan González tuvo además palabras para los más jóvenes, Pedro y Joaquín, que hicieron su debut con el primer equipo después de completar todas las sesiones de pretemporada a un gran nivel. "Era un día importante para ellos, debutar con el equipo de Primera División ante ElPozo. Son chicos muy jóvenes pero están haciendo una pretemporada excepcional", reconoció el técnico, comprometido con la idea de que los jóvenes de la cantera crezcan en el primer equipo: "Córdoba quiere tener sello de jugadores cordobeses y tanto Lolo Vinos como Rafa García están haciendo un gran trabajo en la base junto al resto de compañeros".