Los equipos cordobeses de Tercera División quieren que la mala dinámica no se prolongue

No finalizó bien el 2018 para los cuatro equipos cordobeses que militan en el Grupo X de Tercera División, pero el 2019 no ha comenzado mejor, pues los últimos triunfos llegaron a mediados de diciembre gracias al Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil. Desde entonces, el Córdoba B ha salido de los puestos de play off, cayendo a la séptima plaza de la tabla y quedándose fuera de distancia de los puestos que permiten luchar por el ascenso; los pontanos y los lucentinos conservan una ventaja sobre el peligro de ocho y cuatro puntos, respectivamente, y el Espeleño se ha alejado ya a once de las posiciones de permanencia.

El Córdoba B quiere resucitar en Gerena

Esta jornada, el Córdoba B visita al Gerena, equipo que vive cerca de las plazas de peligro y ante el que los blanquiverdes buscarán cortar de raíz las cinco jornadas que llevan sin conseguir la victoria y las tres derrotas consecutivas que acumulan, la última ante el Écija. Juan Marrero es consciente de que necesitan ya un triunfo que les alivie psicológicamente y les haga retomar el camino que hasta hace pocas fechas lo tenían en lo más alto de la tabla.

Pero el técnico cordobesista continúa con un buen número de bajas, que le harán incluso tener que convocar a seis juveniles. Álex García y Chuma no podrán ser de la partida por acumulación de amonestaciones, mientras que Marcos Rosa y Arnau Vega siguen en la enfermería.

El Salerm Puente Genil, ante el líder

Difícil papeleta tiene ante sí un Salerm Puente Genil que debe rendir visita al líder de la competición, un Cádiz B que sólo ha cedido un empate en los últimos diez encuentros y que encadena cinco triunfos. Por su parte, los pontanos, que perdieron ante un renacido Xerez, sólo suman dos puntos de los últimos nueve disputados.

El conjunto pontano se mide a un equipo con una enorme solvencia defensiva, como prueban los nueve goles que ha encajado en 23 partidos. Y lo hace con muchas dudas en sus hombres más acertados ofensivamente, como son Alberto Castro, Salva Vegas y Toni García. Además, Juanmi Puentenueva, que sí ha recuperado para este envite al también delantero Luque, continúa sin poder contar con Javi Romero, Manu Tenllado, Joselito e Ismael, aunque bien es verdad que el conjunto gaditano también llega cargado de bajas. Así, no estarán Moi y Seth, sancionados, y Miguel y Leonar, lesionados.

La crisis del Écija mide al Ciudad de Lucena

Por su parte, el Ciudad de Lucena, al que la pasada jornada se le escapó el triunfo en el descuento ante Los Barrios, visita a un Écija enrachado deportivamente, pero con enormes problemas económicos que le pueden llevar incluso a la desaparición.

Es por tanto un partido trampa ante un equipo que ha ido perdiendo jugadores como Luisito, si bien llega inmerso en una serie de tres triunfos consecutivos. Diego Caro no podrá contar con el sancionado Manolo León, ni con Víctor Díaz, que se ha desvinculado del club para firmar por el Loja, aunque recupera al también delantero Marwan.

El Espeleño necesita reaccionar ya

Por último, el Espeleño tiene de nuevo la posibilidad de recortar diferencias con la permanencia, ya que recibe a un Conil que marca la barrera de la salvación con 11 puntos más que los del Guadiato. Con todo, José Ángel Garrido continúa cargado de bajas y no podrá disponer de Ángel, Samu González, Guti, José, Carmona, Óscar ni Cristian.